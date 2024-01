Capitani di ventura alla Beghi

Al via domani alle 17, alla biblioteca Beghi del Canaletto, il ciclo di conferenze ‘Uomini in viaggio’ a cura di Rina Gambini, Egidio Di Spigna, Roberto Camerini (nella foto) organizzato in collaborazione con i servizi culturali del Comune della Spezia e il circolo Il Porticciolo. Il tema della prima conferenza è ‘I capitani di ventura’: i capitani di ventura con le loro truppe al soldo delle Signorie locali hanno segnato la storia del Rinascimento portando all’occasione distruzioni, conquiste, prese di potere. Personaggi emblematici di questo fenomeno vengono analizzati dai relatori nelle loro peculiari caratteristiche, nel loro comportamento in guerra e in pace. Ne parlano Di Spigna approfondendo ‘I Capitani di ventura e Braccio da Montone’, Camerini su ‘Muzio Attendolo e Francesco Sforza’ e Gambini su ‘Giovanni dalle Bande Nere’. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando la struttura di via del Canaletto 100 al numero di telefono 0187 727885 o inviando una mail alla casella [email protected].