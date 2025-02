"Caos Atc, solo disagi per lavoratori e utenti"

Portano un esempio per rappresentare lo stato di salute del trasporto pubblico locale: in molti mezzi di Atc (anche quelli più nuovi) non funzionano le obliteratrici dei biglietti "con disagi per i passeggeri" (che rischiano la multa) oltre a un "potenziale danno economico per Atc". Ma quello dei biglietti è solo una delle tante magagne sottolineata da tutti i consiglieri di opposizione, nella mozione che verrà presentata lunedì sera in consiglio comunale proprio sul tema del trasporto pubblico. La parola comune è "preoccupazione" sia per "la disorganizzazione all’interno del personale di Atc, sottovalutata e non affrontata con la dovuta attenzione dai vertici", così come "per la situazione economico-finanziaria dell’azienda, caratterizzata sempre più dal calo degli utili e aumento dei costi di produzione". In quest’ottica si inserisce anche la polemica politica sul taglio risorse aggiuntive per il trasporto pubblico. "Risorse spostate dalla Regione su Imperia – sottolinea Roberto Centi (LeAli a Spezia) – territorio decisivo per la vittoria di Bucci nelle ultime elezioni, mentre Spezia resta così al palo". Per il Pd Martina Giannetti, Marco Raffaelli e Dino Falugiani ricordano come "si siano verificati i problemi sui rischi che noi avevamo paventati già in passato, senza che nessuno abbia mai preso provvedimenti". Dito puntati "sui bilanci di Atc, che sembrano reggersi sui trasferimento dello Stato, mentre i fondi regionali sono stati tagliati". Nei giorni scorsi è poi emerso "il problema degli stipendi pagati in due tranche, sintomo di una disorganizzazione che colpisce anche le turnazioni dei dipendenti". A pagarne le conseguenze sono gli stetti lavoratori "così come gli utenti costretti a subire disagi di corse in ritardo o saltate. Proteste in tal senso ci sono arrivate anche da alcuni sindaci della provincia, sempre più isolati dalle carenze del trasporto pubblico". Massimo Lombardi (Rc) guarda al ricorso sul subaffidamento pendente al Tar. "In caso di risoluzione del contratto la città andrebbe incontro ad un autentico disastro". La mozione invita la giunta "ad agire con la Regione per il taglio dei fondi e con Atc sul tema organizzativo. Se ne parlerà lunedì consiglio comunale, invitiamo i cittadini a partecipare".Claudio Masseglia