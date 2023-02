Cantieri e corsi didattici a braccetto Il tandem raccontato in un foto libro

Da una parte le immagini di barche in costruzione, mani imperlate di calli, visi e gesti che che raccontano l’ingegno del lavoro nei cantieri navali. Dall’altra volti acqua e sapone che sprigionano voglia di crescita e spiegano la varietà dei percorsi didattici e professionali proiettati a dare idea, forma e allestimento a navi e yacht di grande e piccola taglia. Un accostamento suggestivo tra storia, presente e futuro nel golfo della Spezia. E’ quello che si sviluppa sulla pagine di un libro edito dell’Autorità di sistema portuale. Il titolo è già un programma: "Voyage", il contenuto rappresenta un’efficace spaccato promozionale di due mondi sempre più connessi, per il bene reciproco: industria e scuola.

Il progetto editoriale è stato curato da Monica Fiorini (nella foto), responsabile comunicazioni e marketing dell’Autorità di sistema portuale e delle iniziative promozionali.

Tutto sviluppato con decine click sul campo effettuati dal fotografo Roberto Battistelli, immagini d’archivio dei cantieri e narrazione di Monica a corredo delle immagini. Gli scatti sono ambientati nei cantieri (Valdettaro, Canaletti, San Lorenzo, Baglietto, Perini, Antonini, Fincantieri) e nei presidi dell’offerta formativa spezzina vocata al mare (dal Campus universitario con i suoi percorsi di laurea ai corsi professionali promossi dalla Fondazione Its e al Cisita). "Una pubblicazione di grande valore, utile, soprattutto per i nostri giovani in cerca di futuro" evidenzia il presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva nella prefazione del libro prossimo ad una presentazione ufficiale.

C.R.