Cantautori sul palco a La Spezia: All'Arci Skaletta Club

Terzo appuntamento con i cantautori veri: nomi conosciuti in città e non solo, che hanno da anni abbracciato la musica interpretando brani scritti con la loro penna. Fabio Magnani ’Panacchia, Claudio Alcara ’Stroszek’ (nella foto) e Carlo Pinchetti saranno i protagonisti della terza edizione del Festival dei cantautori, in programma questa sera a partire dalle 21 al circolo Arci Skaletta di via Crispi 168. In sella dagli anni Novanta, delle cui sonorità sono custodi e testimoni Magnani e Alcara si dividono fra concerti solisti e con le loro band, i Gluck e i Frostmoon Eclipse, gruppo quest’ultimo della galassia black metal. Alcara è al lavoro sul suo nuovo album, che uscirà a 11 anni dall’ultimo nel mese di novembre. Cantante e chitarrista di diverse formazioni - Daisy Chains, Finistère e Lowinsky – , Pinchetti ha diviso il palco con musicisti internazionali e nel 2021 ha pubblicato il primo disco solista "Una Meravigliosa Bugia". Sarà accompagnato alla Skaletta da Linda Gandolfi. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.

C.T.