Canoni demaniali non pagati Guerra aperta con tre gestori Braccio di ferro su un’ingiunzione

È guerra totale sul mancato pagamento dei canoni delle concessioni demaniali relative ad alcune delle spiagge di Lerici. Una partita che vale complessivamente 376.343,21 euro, cifra che l’amministrazione vuole recuperare per intero dai tre dei sette gestori delle spiagge attrezzate che negli scorsi anno non avrebbero saldato i conti: una società non sarebbe in regola coi pagamenti dei canoni per il 2018, 2019 e 2021, mentre due aziende non avrebbero versato alcunché nel corso del 2021.

La battaglia con una delle tre è già approdata in tribunale alla Spezia. Il Comune nelle scorse settimane aveva chiesto e ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico di una delle imprese che non aveva pagato nulla nel corso del 2021, ma il giudice, a seguito del ricorso presentato dall’imprenditore, nei giorni scorsi ha sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento. La giunta comunale, preso atto dello sviluppo giudiziario della vicenda, ha deliberato la costituzione in giudizio dell’ente per far valere le proprie ragioni e resistere al ricorso promosso dalla società contro il decreto ingiuntivo, affidando la propria tutela legale all’avvocato Francesco Marzano, lo stesso cui nei mesi scorsi aveva affidato non solo l’offensiva finalizzata al recupero dei crediti non ancora riscossi sulle concessioni demaniali delle spiagge, ma anche la ‘difesa’ dell’ente nell’ambito del ricorso al Tar promosso dalle stesse tre aziende, che hanno impugnato il diniego dell’amministrazione comunale a riconoscere una riduzione dei canoni demaniali per il 2021, anno ancora interessato dagli effetti della pandemia di Covid19. I gestori delle tre spiagge attrezzate hanno chiesto al Tar non solo l’annullamento del provvedimento con cui gli uffici comunali nel marzo scorso avevano negato la riduzione dei canoni per il 2021, ma anche la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Il Comune di Lerici dal 2017 al 2022 ha incassato 2.358.243,26 euro dal pagamento dei canoni demaniali relativi alle sette spiagge attrezzate: al computo mancano i denari che nel 2020 l’amministrazione comunale, in piena pandemia, ha deciso di non riscuotere. La vicenda nei mesi scorsi era stata oggetto di un vivace dibattito tra la maggioranza e le opposizioni del consiglio comunale lericino.

Matteo Marcello