’Cannavacciuolo jazz quartet’ al Terminus Cafè

Dopo il grande successo delle prime tre tappe dell’anno, anche domani, alle 21, torna il consueto appuntamento con la musica dal vivo al Terminus Cafè di via Paleocapa. Questa settimana il locale ospiterà un quartetto di giovanissimi allievi ed ex allievi del Conservatorio Puccini della Spezia, ovvero il Valentina Cannavacciuolo Jazz Quartet. Il quartetto, composto da Valentina Cannavacciuolo alla voce, Giacomo Ciardi al pianoforte, Leonardo Bocchia al basso, e Gabriele Guidi alla batteria, propone un repertorio molto vasto che spazia dagli standard jazz del grande songbook americano ai classici della canzone napoletana, passando per brani soulful e blues, evergreen del pop più raffinato e grandi successi della bossanova. Ricordiamo di Cannavacciuolo, Ciardi e Guidi, l’anno scorso, l’esibizione insieme con l’Ensemble Vocale Jazz a Pisa Jazz e al Festival Internazionale del Jazz della Spezia dove (in quest’ultimo) l’Ensemble ha aperto il concerto ai Manhattan Transfer. Di Valentina Cannavacciuolo, in particolare, ricordiamo che studia al Puccini dove, dopo aver conseguito la laurea triennale in Canto Jazz, attualmente frequenta due bienni: Canto Jazz e Didattica della musica. Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 0187 713210.