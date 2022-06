Polizia locale: il cane Jazz trova altri tre ragazzi con la droga

La Spezia, 25 giugno 2022 – Il fiuto di Jazz ancora una volta è stato decisivo per contrastare il crimine alla Spezia. Nel pomeriggio di ieri, alcune pattuglie della polizia locale, con l’aiuto di Jazz e del suo conduttore, sono state impegnate negli ormai consueti controlli all’interno delle aree di aggregazione e dei parchi spezzini, anche per contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti.

Su segnalazioni giunte da alcuni residenti, l’attività si è concentrata anche nel parco del Colombaio, dove è stata sorpresa una coppia di giovani che stavano facendo uso di sostanze leggere e, per questo motivo, sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori. Stessa sorte è toccata ad un tunisino del 1987, risultato dagli accertamenti essere però irregolare sul territorio nazionale ed entrato dalla Francia, sorpreso dal fiuto di Jazz all’interno dei giardini pubblici insieme ad altri giovani nei pressi del Monumento alla Resistenza. Il ragazzo nascondeva in tasca un blocchetto di hashish del peso di circa 11 grammi. Anche in questo caso è scattata la segnalazione in quanto consumatore, dato che per le modalità di custodia non si è ritenuto che lo stupefacente potesse essere destinato allo spaccio.

Il tunisino, però, ha rimediato anche una denuncia perché non legittimato a rimanere in Italia. Successivamente i controlli dell’unità cinofila si sono concentrati in piazza Brin e nel Quartiere Umbertino, anche con l’impiego di agenti in borghese, senza rilevare alcun comportamento riconducibile a reati o violazioni amministrative, con particolare riferimento allo spaccio od al consumo di sostanze stupefacenti.

Marco Magi