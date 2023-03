Candidati chiamati al confronto al centro sociale

Auspicato confronto fra candidati a sindaco sabato 4 marzo alle 17 al centro sociale di Fezzano, un momento importante per conoscere idee, progetti e scelte per il territorio in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio. "Rinnoviamo – dicono dalla Lista civica ’Fezzano, Porto Venere, Le Grazie’ – l’appello a partecipare ai nostri avversari. Sabato tutti potranno ascoltare le proposte dei candidati, potranno intervenire per fare domande sul passato e sul futuro: sarà un pomeriggio di democrazia. Il nostro programma è stato redatto già a settembre e da cinque mesi

incontriamo le istituzioni per migliorarlo"