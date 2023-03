Candidati a confronto Niente marcia indietro per una lista unica antagonista a Cozzani

Alla fine la determinazione di Paolo Negro (Lista civica Fezzano, Porto Venere, Le Grazie) a voler chiamare al confronto gli altri candidati a sindaco del Comune di Porto Venere ha portato al tavolo, davanti ad una quarantina di cittadini del comune, due competitor: il candidato alla carica di primo cittadino Marco Vignudelli (lista Insieme alla gente già sindaco a Follo dal 1995 al 2004 e consigliere provinciale con la presidenza Ricciardi, dimorante estivo a Porto Venere) e il consigliere comunale delle Grazie Fabio Carassale (smarcatosi cinque mesi fa dall’opposizione per dare vita al gruppo unipersonale Ambiente e progresso, già assessore nella giunta Calcagnini, che aveva annunciato un mese fa la candidatura di Marco Grondacci).

Non si sono visti l’altra candidata Francesca Sacconi (Lista La Civica) e Matteo Cozzani. Questo deve ancora sciogliere la riserva a tentare il tris, l’antagonista ha inteso essere coerente con la lettera firmata due settimane insieme a Vignudelli, Carassale e il sindaco in carica e stare così alla larga dall’iniziativa di Negro. Lui intanto, soddisfatto, rileva: "La partecipazione popolare ha dimostrato il profondo bisogno di momenti assembleari di confronto; sono mancati per troppi anni; è stato un passaggio di alto valore democratico". Nel centro sociale del Fezzano - messo a disposizione dal Comune, col giornalista Daniele Martinelli nelle vesti di ficcante moderatore - Carassale ha giocato le ultime carte del progetto coltivato sotto traccia nelle settimane scorse, ieri compulsato da una domanda venuta dal fronte del pubblico: "Visto che siete tutti alternativi a Cozzani non sarebbe meglio dar vita ad una lista unica: così rischiate di disperdere i voti e avvantaggiare l’avversario comune". Carassale ha colto al balzo: "Siamo disponibili al passo indietro per un percorso condiviso; per questo abbiamo ritirato la proposta-Grondacci, che rimane comunque disponibile per un eventuale squadra di governo o come consulente tecnico". Negro, pur evidenziando le differenze con Carassale, si è detto disponile anche a rinunciare a correre come consigliere comunale "se ai potessero aprire le condizioni per fare vita ad un fronte comune". Vignudelli ha stoppato l’eventualità: "Troppo tardi! All’inizio ci ho provato a tessere una tela ma non ha avuto riscontri. Di qui la decisione di correre alla guida di una lista civica sulla spinta che arriva dal basso e che e tesa a dare vita ad un’alternativa all’amministrazione uscente. Se vincerà Cozzani crocifiggetemi...".

Quanto al confronto non sono mancate le evidenze di approcci diversi, al di là della comune denuncia sul decoro in caduto libera, come nel caso dei progetti di Gnl Italia a Panigaglia: Carassale contrario con ancoraggi a vecchi atti urbanistici, Vignudelli possibilista ponendo la garanzia della sicurezza al primo posto al par del lavoro, Negro teso a trattare con la società per traguardare compensazioni al territorio.

Corrado Ricci