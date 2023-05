Candidati a confronto col Consorzio

Meno di dieci giorni al voto, e a Porto Venere la campagna elettorale dei quattro candidati a sindaco è ormai al rush finale. Gli incontri con la popolazione, così come gli scontri e i confronti tra i candidati, si susseguono senza sosta, in una lotta serrata all’ultimo voto. Un confronto atteso è quello organizzato per questo pomeriggio dal Consorzio turistico Porto Venere presieduto da Antonella Cheli, organizzazione consortile che raccoglie oltre trenta attività turistico ricettive del territorio, nonché promotore del progetto di marketing comprensoriale ‘Visit Porto Venere’. L’appuntamento è dalle 15.30 presso la sala convegni del Grand Hotel Porto Venere. Tra i temi centrali dell’appuntamento ci sarà appunto il turismo e i progetti a favore di uno dei settori cardine del territorio. Si parlerà di "turismo, prospettive e progetti futuri sulla base di dieci quesiti posti ai candidati, e sarà l’occasione per sentire come tematiche diverse verranno elaborate dai candidati", con l’obiettivo di "fornire un valido supporto al territorio" fanno sapere dal Consorzio turistico. Si tratta, di fatto, del primo confronto pubblico tra candidati a sindaco realizzato da un’associazione del territorio, occasione per conoscere al dettaglio il programma elettorale delle liste che si daranno battaglia alle urne