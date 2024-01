Cancellata la rappresentazione di '#lepiubellefrasidiosho' al Teatro Civico di La Spezia per problemi organizzativi e produttivi

La produzione dello spettacolo ‘#lepiubellefrasidiosho’ di e con Federico Palmaroli, in programma al Teatro Civico domani sera, ha comunicato la cancellazione della rappresentazione per problemi organizzativi e produttivi. ‘#lepiubellefrasidiosho è l’hashtag social in cui Federico Palmaroli ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. Decontestualizzando le immagini, catturate dal flusso mediatico tramite tagli originali, Palmaroli attribuisce irriverenti battute ai loro eminenti protagonisti’. Per il rimborso, in caso di acquisto al botteghino, occorre presentarsi alla biglietteria del Teatro Civico muniti di biglietto e Iban (negli orari 8.30-12 dal lunedì al sabato, oggi alle 16-19) o, in caso di acquisto on line, utilizzare la procedura di rimborso tramite la piattaforma Vivaticket. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 727521.