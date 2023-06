Canaletto in gran forma trionfa fra i Senior La sfida femminile si tinge ancora di verde

Il Canaletto torna alla vittoria tra i Senior, mentre Fezzano si conferma nel femminile e le Grazie piazza il colpo negli Juniores: questo l’esito della prepalio disputata ieri nelle acque della Marina di Fezzano. Nella gara senior, il Canaletto conquista la seconda vittoria nelle ultime tre regate prepalio, dimostrando un ottimo stato di forma: due vittorie, un secondo e un terzo posto nelle quattro gare fin qui disputate fanno dell’equipaggio canarino quello più costante e, a poco più di un mese dalla gara che vale una stagione, tra quelli più accreditati per la conquista del gonfalone. Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Manuel De Cola e Alberto Zignego, timonati da Raffaele Strada, sono autori di una gara condotta con grande autorità fin dall’inizio; i canarini, primi già al giro di boa dei mille metri, accelerano nella seconda parte di gara, tagliando il traguardo in scioltezza col tempo di 11’13’’24, precedendo il Fossamastra, secondo in 11’18’’21 (seconda piazza d’onore consecutiva dopo quella di otto giorni fa a Marola) e il sorprendente Marola, al suo miglior risultato stagionale.

Ai piedi del podio la Venere Azzurra, seguita da Cadimare, Fezzano, La Spezia Centro, Muggiano, Lerici, Porto Venere, le Grazie e San Terenzo. Nella graduatoria Trofeo Palio del Golfo, legata ai risultati delle prepalio, il Canaletto consolida la prima posizione con 86 punti. Nella gara femminile il Fezzano sfrutta il fattore campo e serve il poker, conquistando il quarto successo su quattro prepalio fin qui disputate. L’armo composto da Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, con Jacopo Fortini al timone, sembra non avere rivali almeno fino a oggi, vincendo in scioltezza col tempo di 5’50’’82; al secondo posto le campionesse uscenti del Fossamastra, arrivate al traguardo con un distacco di poco superiore ai sei secondi, mentre è stato ben più ampio il gap inflitto dal Fezzano a tutti gli altri equipaggi. Il Lerici, terzo in 6’04’’30, ha preceduto nell’ordine La Spezia Centro, Porto Venere, Muggiano e San Terenzo.

Un successo che permette al Fezzano di rafforzare la leadership nella classifica del Trofeo Palio del Golfo: i verdi sono primi con 84 punti. Nella gara Junior invece a trionfare è l’equipaggio delle Grazie, che rompe il predominio fin qui dimostrato dal Cadimare. I graziotti, dopo tre secondi e un terzo posto ottenuti nelle precedenti prepalio, conquistano il primo successo stagionale al termine di una gara molto tirata. Biagio Mori, Alessio Corsini, Gian Luca Cecchi e Alessio De Gennaro, timonati da Ginevra Bordin, tagliano il traguardo in 5’32’’94, battendo di misura La Spezia Centro, secondo in 5’33’’59, mentre terzo è proprio il Cadimare, che chiude in 5’35’’09. Ai piedi del podio il San Terenzo, che precede nell’ordine Porto Venere, Muggiano, Canaletto e Marola. Con il successo di ieri, l’armo junior delle Grazie consolida anche la prima posizione nella classifica del Trofeo Palio del Golfo.

Matteo Marcello