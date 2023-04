Campo Ligure, una regina tra i borghi "Patrimonio unico di storia e cultura"

Le bellezze della Liguria viste anche da altre angolazioni. Non ci sono soltanto le mete famose e conosciute ma anche una serie di piccoli angoli che rendono affascinante la Regione. Giovanni Toti, presidente regionale e assessore alla cultura, ha voluto ribadirlo prendendo spunto da una occasione speciale.

1 Ha inviato i complimenti a Campo Ligure?

"Certamente! Ha appena conquistato il quinto posto nella rassegna nazionale ’Borgo dei Borghi’ e siamo orgogliosi del risultato, ottenuto in rappresentanza di tutta la Liguria".

2 Il gradimento della nostra Regione sta crescendo?

"I nostri borghi sono un patrimonio unico di storia, tradizioni, cultura e una risorsa fondamentale dal punto di vista turistico. Come Regione abbiamo realizzato per questo la campagna ’Liguria, un mare di borghi’ per valorizzare e promuovere questi piccoli gioielli, a volte troppo poco conosciuti, che non hanno nulla da invidiare alle località più note della nostra Regione".

3 Da Ponente a Levante è una Liguria che piace?

"La bellezza del territorio

è un patrimonio da valorizzare e conservare tenendo ben presente la fragilità di alcune aree per le quali abbiamo investito molto".