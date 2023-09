Campo ’Cimma’ tirato a lucido Nuovo manto in erba sintetica Mezzo milione per il restyling Ieri l’inaugurazione a Pagliari

Alcuni giovani giocatori del Don Bosco hanno assistito a qualche ‘fraseggio’ e pure a un calcio di rigore incrociato tra il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Marco Frascatore (uno in porta e l’altro a tirare, poi viceversa) prima di saggiare il campo. La posa del nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo ‘Franco Cimma’ in località Pagliari è stata completata. Ieri mattina l’inaugurazione del centro – alla presenza anche dell’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino e dei rappresentanti del Don Bosco Spezia, il dirigente Euro Rege Cambrin e il vicepresidente Alfredo Iandoli, oltre che di don Giorgio Mocci, capo dell’oratorio salesiano centrale – dove sono stati effettuati numerosi altri interventi relativi alla manutenzione straordinaria, che hanno interessato ad esempio la revisione del sottofondo e relative pendenze e la sostituzione dello strato isolante e del sotto-tappeto drenante.

Sono stati poi adeguati l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e quello di irrigazione già esistente. All’esterno, invece, è stato pavimentato il viale di accesso, ora sterrato e dell’area di parcheggio posta alle spalle della struttura. Per tali interventi sono state impiegate risorse per 500mila euro e i lavori hanno avuto inizio a metà giugno. "La riqualificazione del ‘Cimma’ – dichiara Peracchini – è innanzitutto un segnale di attenzione e vicinanza dell’amministrazione comunale verso le giovani generazioni. Lo sport non è solamente uno strumento importante di prevenzione della salute, ma anche veicolo di promozione di valori. Questo campo non deve essere solo un luogo dove competere, ma uno spazio dove imparare a crescere ed è per questo che ringrazio società come il Don Bosco che, da sempre, sono impegnate nel portare avanti questi valori".

L’impianto, di proprietà del Comune della Spezia, ma in concessione al Don Bosco calcio fino all’estate del 2024, è stato omologato e grazie ai materiali di ultima generazione con cui si è provveduto alla sua riqualificazione, potrà ospitare i campionati Figc e Lega nazionale dilettanti fino alla Serie D. Il campo negli anni ha visto un’intensa attività, trovando impiego frequente e assiduo per l’allenamento delle squadre giovanili. Era necessaria quindi una serie di migliorie che rendessero il campo più sicuro e fruibile, poiché presentava importanti segni di usura. Questo intervento rientra nell’azione portata avanti in questi anni dal Comune della Spezia per migliorare ed efficientare le strutture sportive di proprietà comunali con l’obiettivo di mettere gli atleti nelle migliori condizioni per allenarsi e per la disputa degli eventi sportivi. "Per noi è di primaria importanza soddisfare le necessità del territorio e dei nostri ragazzi, come risulta da questo nuovo terreno di gioco – conclude l’assessore Marco Frascatore –. Continuiamo così il nostro percorso nel sostenere lo sport, nella diffusione dei valori che esso comporta e ringrazio quindi la scuola calcio Don Bosco impegnata coi nostri ragazzi, che su quel rettangolo faranno le loro esperienze, non solo sportive, ma di vita".

Marco Magi