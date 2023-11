Campioni per sempre. Il Gran Galà premia oltre duecento atleti fra passato e presente

Verranno premiati 105 campioni regionali, 40 campioni nazionali e 15 campioni internazionali di federazione, oltre a 46 atleti di enti di promozione sportiva e 3 atlete convocate nella nazionale nelle discipline del nuoto, del basket e della boxe. Promette grandi numeri di affluenza, la seconda edizione del Gran Galà dello Sport di scena sabato 25 novembre, alle 21, al Teatro Civico. Una serata di festa, organizzata dal Comune, per omaggiare gli atleti spezzini di ieri e di oggi che grazie ai risultati raggiunti hanno dato lustro alla nostra città. "Siamo orgogliosi del successo e dei risultati degli atleti, cresciuti nelle società sportive spezzine, che si sono distinti nelle varie discipline in prestigiose competizioni – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – La Spezia è una città che ama lo sport e con la mia giunta stiamo lavorando incessantemente per valorizzarlo e sostenerlo, sia elevando gli standard qualitativi delle infrastrutture sportive sia tramite manifestazioni e competizioni sportive di rilievo. Questa iniziativa vuole innanzitutto essere una dimostrazione di vicinanza e di attenzione verso chi ogni giorno lavora per coltivare talenti e verso l’impegno di tutti gli sportivi che portano alto il nome della nostra città in tutto il mondo. La mia speranza è che tanti giovani si avvicinino allo sport, che lo vivano e possano crescere secondo i saldi principi che è in grado di trasmettere". La manifestazione si aprirà con la banda della Marina militare che eseguirà l’Inno di Mameli e successivamente coi saluti di Peracchini e dell’assessore Marco Frascatore. "Il Gran Galà dello sport si pone l’obiettivo di sensibilizzare ancor di più un’intera collettività verso il mondo dello Sport ricordandone sempre l’importanza – afferma Frascatore – come fattore socioculturale. Insegna e diffonde quei valori che devono contraddistinguere una società civile come inclusione, raggiungimento di obiettivi attraverso impegno e onestà". La kermesse vedrà la presenza di pressoché tutte le realtà sportive spezzine tutte le istituzioni anche regionali. Fra i premiati anche Paolo Paganini, spezzino, giornalista sportivo Rai.

"Verranno premiati gli atleti che, nell’annata 202223, si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale. Al tempo stesso verranno premiati e coinvolti gli atleti del passato, che condivideranno, con i giovani atleti di oggi, le loro esperienze e i loro principi. Saranno inoltre valorizzate e premiate le società storiche spezzine che in alcuni casi hanno 140 di storia di storia. Non mancheranno riconoscimenti al mondo della disabilità e alle società che donano il loro impegno consentendo di vivere lo sport a tutti, tutti gli enti di promozione sportiva e i loro atleti".

Marco Magi