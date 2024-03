Campionati assoluti di atletica: presentato il comitato organizzatore locale

La Spezia, 15 marzo 2024 – Presentato il Comitato organizzatore dei Campionati Assoluti di Atletica Leggera 2024 che si terranno alla Spezia al Centro Sportivo Montagna il 29 e 30 giugno. L 'obiettivo principale del Comitato organizzatore locale è quello di creare un'atmosfera accogliente e coinvolgente che celebri non solo l'atletica leggera di alto livello, ma anche lo spirito di comunità e l'orgoglio locale.

“Si entra nel vivo dell’organizzazione di questa importante manifestazione, un evento di grande rilievo che siamo molto orgogliosi di ospitare alla Spezia – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . Il Comune sta procedendo all’adeguamento della pista di atletica al Montagna, che diventerà uno tra i pochi impianti in Italia in grado di ospitare kermesse internazionali e con la costituzione del Comitato organizzativo, oltre ai vari aspetti logistici, verranno predisposte tutte le iniziative collaterali per coinvolgere la città in quella che sarà una grande manifestazione sportiva che renderà La Spezia sempre più protagonista”.

“Gli Assoluti saranno un evento che entrerà nella memoria storica sportiva degli spezzini e non solo – dichiara l’assessore Marco Frascatore – . La sinergia tra Comune, Atletica Duferco, Fidal e Marina militare risulta non solo necessaria, ma propedeutica alla buona riuscita della manifestazione nazionale di atletica più importante. Il comitato organizzatore comporterà, ne sono convinto, il raggiungimento del nostro obiettivo ossia la piena soddisfazione degli spettatori e degli atleti consegnando alla città un vero e proprio spettacolo. Fra essi infatti ci sarà chi staccherà il biglietto per le Olimpiadi di Parigi del prossimo agosto, dove i nostri atleti rappresenteranno l’Italia confrontandosi con i migliori del mondo, lasciando indelebile nella memoria di tutti e nella loro carriera La Spezia quale città, trampolino di lancio, e sede irripetibile in un territorio con una bellezza unico al mondo”.

All’ incontro erano presenti anche Stefano Mei, presidente federale Fidal (Federazione Italiana Di Atletica Leggera), Roberto Colombo presidente della società sportiva Duferco e Paolo Spagnoletta Capo ufficio Benessere e Supporto al personale militare in rappresentanza dell’ammiraglio di divisione Pierpaolo Ribuffo Comandante Marittimo Nord.

Il Comitato organizzatore sarà composto per il Comune dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore Marco Frascatore e due membri del settore sport; dalla Fidal; dalla Marina militare e della società Atletica Spezia Duferco rappresentata dal presidente Roberto Colombo, dal responsabile impianto di gara e attrezzature Federico Leporati, dal responsabile organizzativo della logistica Andrea Irbetti, e dall’addetto stampa Massimo Guerra.

Il Comitato Organizzatore Locale, in stretta collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) e le autorità locali, ha il compito di organizzare e pianificare ogni aspetto e azione relativa allo svolgimento dei Campionati sia per quanto riguarda la parte sportiva sia quella logistica e garantire la migliore organizzazione sia per gli atleti partecipanti sia per gli spettatori.

Durante l'evento di presentazione sono stati annunciati gli step di avvicinamento e le attività collaterali che porteranno allo svolgimento dei Campionati. Il primo evento sarà La Spezia Outdoor, la 'fiera' dello sport che oramai da alcuni anni il Comune organizza in piazza Europa e quest’anno saranno allestiti 4 gazebo in cui si potranno ricevere tutte le informazioni sui Campionati assoluti di atletica. Ovviamente la piazza come di consueto darà ospitalità alle società sportive e nei soliti giorni è in programma la corsa su strada di 5km Golfo dei Poeti valida come Campionato regionale ed inserita nel Global Calendar di World Athletics, la federazione mondiale di atletica.

Marco Magi