Camminata a Pugliola nel ricordo di Elisa De Fraia

Dopo il successo della camminata ‘Ortonovo e dintorni’ della scorsa domenica, a cura della sezione Avis di Luni, il prossimo appuntamento con il Palio del Marciatore edito dal Comitato Marce della Spezia e Lunigiana è dopodomani a Pugliola per l’8ª edizione della ‘Terrazza sul Golfo - Memorial Elisa De Fraia. L’organizzazione della manifestazione ludico motoria è affidata al centro sportivo locale ed è aperta a tutti: si può partecipare a passo libero, con la possibilità di scegliere tra due itinerari, uno più breve di 6 chilometri ed uno più impegnativo di 12 chilometri in base alla propria preparazione fisica. Il ritrovo è domenica alle 8.30 con partenza alle 9, dopo le formalità delle iscrizioni, con contributo di partecipazione di 3,50 euro. La camminata vuole anche ricordare Elisa De Fraia scomparsa prematuramente. Elisa dapprima ricoprì rilevanti incarichi in seno al Comitato Marce per poi diventarne presidente nel 2008. Donna dai profondi valori umani, sensibile, cortese e sempre disponibile, grande organizzatrice e trascinatrice, aveva sempre una parola corretta per tutti, sapeva accomunare la vita sportiva con lo stare insieme in amicizia. Al rientro, per tutti, un premio di partecipazione e ristoro. Trofei e coppe ai gruppi sportivi, con chiusura manifestazione alle 12.30. Informazioni: 338 9712119.

marco magi