Sos da alberghi e b&b, mancano camerieri e addetti alle pulizie. Corso ad hoc in arrivo

La Spezia, 13 marzo 2024 – Negli anni scorsi dalla scuola sono usciti carpentieri, autisti di muletti oltre a tanti giovani, e non solo, con un prezioso diploma in tasca. Il prossimo progetto che il Centro provinciale per l’istruzione adulti (Cpia) di Spezia sta cercando di mettere a punto, supportato anche dalla volontà del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, è quello di coinvolgere donne e uomini stranieri nel settore alberghiero, andando a soddisfare le richieste delle centinaia di strutture ricettive composte da una fitta rete di bed&breakfast, affittacamere ma anche i tradizionali hotel e alberghi che dalle Cinque Terre arrivano alla Valdivara e Val di Magra.

Il corso di formazione andrebbe così a unire due importanti obiettivi: la formazione professionale immediatamente spendibile, vista la richiesta in crescita di personale, e l’integrazione degli stranieri. Una linea, quest’ultima, per altro già portata avanti da tempo dall’istituto spezzino guidato dal dirigente scolastico Andrea Minghi, che proprio in questi giorni ha avviato un interessante corso da aiuto cuoco al quale si sono iscritti dodici studenti stranieri che nelle cinquanta ore acquisiranno competenze spendibili nel mondo della ristorazione. A tutti i partecipanti. oltre a fornire le competenze per disimpegnarsi tra i fornelli, verrà rilasciato il certificato Haccp. Il progetto della scuola di via Napoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Carispezia con fondi welfare e coinvolge i migranti ospiti dei centri di accoglienza della provincia.

L’esigenza di formare personale che si occupi dei servizi di pulizia delle camere è emersa proprio dalla richiesta costante degli albergatori e titolari di b&b, alle prese con una frequente difficoltà nel reperire personale interessato. In quest’ottica si è inserita anche la Prefettura della Spezia che ha già avviato contatti con la Cassa Edile per preparare lavoratori, oltre a guardare con particolare attenzione e sensibilità all’aspetto della scolarizzazione degli stranieri, anche quelli comunitari. Quindi insieme al Cpia sta predisponendo una sezione apposita di formazione per addetti alla pulizie. "Ci stiamo lavorando – conferma il dirigente Andrea Minghi – e l’dea è quella di organizzare un corso per insegnare a donne e uomini, stranieri ma non solo, come si lavora all’interno delle strutture ricettive, l’utilizzo dei prodotti idonei, oltre a nozioni su tecniche idonee alla pulizia di una struttura e al rifacimento di una camera da letto". Il corso di cuoco è stato già avviato ma il centro di formazione è anche una vera e propria scuola statale in particolare per stranieri. Nei giorni scorsi hanno conseguito il diploma di terza media 12 studenti, che si aggiungono alla sessantina di alunni promossi lo scorso anno.