Camec, musica minimalista

Ultima delle tre iniziative dedicate alla musica nell’ambito dell’Estate spezzina, in collaborazione con il Conservatorio Puccini, in programma stasera alle 19.30 al Camec (ingresso libero). La performance, realizzata dal LabMusCont e diretta dal maestro Alberto Maria Gatti, è dedicata a ‘In C’, leggendaria composizione che Terry Riley scrisse nel 1964 per un numero indefinito di esecutori. Considerato il primo brano minimalista nella storia della musica, fu eseguito per la prima volta da un gruppo di musicisti che comprendeva non solo lo stesso Riley, ma anche Steve Reich. ‘In C’ è composto da 53 pattern (gruppi di note) da eseguire in modo da conciliare improvvisazione, esecuzione individuale e creazione collettiva, con qualsiasi ensemble. I protagonisti, con la regia del suono di Alberto Maria Gatti: Alessandro Costa, Giuseppe Fusco, Liu Jiaxuan (sax); Erica Vincenti, Thomas De Santi (chitarre); Samuele Aprile, Elio Marchesini, Geremia Tesconi (percussioni); Fabrizio Casti, Dario Maraviglia, Andrea Nicoli (tastiere); Denis Dariy (fisarmonica); Fresia Ricci (flauto).