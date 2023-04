Camec, il Comune apre ai privati Avviso per affidare la gestione Enti e associazioni a raccolta

I primi sono stati il Centro Allende e il Dialma Ruggiero, spazi culturali e di aggregazione sociale affidati in gestione a privati per essere rilanciati e valorizzati. Ben presto, la stessa strada potrebbe percorrerla il Camec, il Centro di arte moderna e contemporanea per il quale il Comune ha formalmente aperto all’apporto di progetti e capitali privati. Vicino al traguardo del ventennale – fu inaugurato nel maggio 2004, allo scopo di consegnare alla città e ospitare in una sede adeguata i considerevoli fondi artistici provenienti dalle edizioni del Premio del Golfo e dalle donazioni Cozzani e Battolini – il Camec è cresciuto considerevolmente negli anni, ospitando nello storico edificio ottocentesco che fu dapprima una scuola elementare femminile e poi un tribunale, non solo l’esposizione a rotazione delle raccolte permanenti, ma anche nuove mostre a documentare i diversi ambiti della produzione artistica attuale e del contemporaneo storico. Una crescita accompagnata negli anni anche da un progetto didattico con attività di educazione all’arte, e laboratori rivolti alle scuole e al pubblico.

Un patrimonio per la cui gestione ora Palazzo civico chiama alle armi le realtà associative, del terzo settore, gli enti e gli operatori economici del territorio spezzino: la delibera della giunta Peracchini risale ai primi giorni di aprile, mentre è più recente la pubblicazione dell’avviso di consultazione preliminare di mercato lanciato dagli uffici comunali per individuare forme di partenariato anche non istituzionalizzate volte alla valorizzazione delle attività culturali della struttura. Le dichiarazioni di interesse dovranno essere inviate al Comune entro le 13 del prossimo 15 maggio. Le proposte di utilizzo e valorizzazione raccolte da Palazzo civico saranno poi la base sulla quale gli stessi uffici andranno a predisporre il vero e proprio bando a evidenza pubblica. La linea di indirizzo espressa dal Comune, tuttavia, si può già comprendere dall’avviso stesso: nel paragrafo dedicato al profilo gestionale, oltre alla necessità di indicare "gli elementi e gli strumenti migliori, per mezzo dei quali calibrare e perseguire l’obiettivo di ulteriore valorizzazione del Camec in un’ottica sempre più nazionale e internazionale", si fa riferimento anche a "iniziative di utilizzo e valorizzazione del Camec che prevedano anche la realizzazione di opere di adeguamento e miglioramento degli spazi accessori, quali ad esempio le terrazze esterne, e investimenti per l’effettuazione di attività che possano contribuire a incrementare l’attrattività del luogo", tanto che assieme al progetto gli interessati dovranno presentare anche un piano economico finanziario per dimostrare la sostenibilità degli interventi proposti.

"Vogliamo coinvolgere le realtà spezzine nella gestione e nella promozione delle nostre strutture in una forma di partenariato pubblico e privato sul principio della sussidiarietà, come è già stato fatto ad esempio per il Pin e il Dialma Ruggiero – afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini –. Abbiamo avviato la consultazione preliminare di mercato per verificare se ci sono enti, istituzioni o privati che vogliono partecipare alla valorizzazione del Centro di arte moderna e contemporanea, sul quale puntiamo molto e che dobbiamo sfruttare al massimo. L’obiettivo è lanciare la cultura e le nostre bellezze, che sono uniche al mondo, e portare mostre di livello internazionale nel nostro territorio: ma per farlo cerchiamo dei partner che possano e vogliano investire".

Matteo Marcello