Camec avviato verso il partenariato Si lavora all’ipotesi gestione condivisa

Dalla mossa esplorativa dell’aprile scorso (per annusare l’aria che tira sul mercato) all’avviso ’profilato’ secondo desiderata puntuali che – insieme alla salvaguardia della titolarità pubblica, agli obiettivi del contenimento delle spese e dell’interazione progettuale - tiene conto delle manifestazioni di interesse incamerate: quelle di Fondazione Carispezia e dell’associazione Aidea (come dire il gigante e la bambina).

Così il Comune ingrana le marce alte per traguardare una partnership nella gestione del CAMeC (Centro di Arte Moderna e Contemporanea) sgombrando il campo dagli equivoci di un affidamento chiavi in mano.

L’obiettivo dell’avviso, nella narrazione in spinto burocratese, è spiegato cosi: "Per avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’attivazione di un partenariato pubblico privato non istituzionalizzato". Una puntualizzazione - l’annotazione "non istituzionalizzato" - rispetto alla consultazione preliminare, che era aperta all’eventualità ora però cassata. Sta a significare che la prospettiva non è quella di un ente giuridico dedicato di gestione, ma di un modello organizzativo da delineare nel rapporto col privato. Ciò all’interno - questa la novità introdotta del nuovo atto della giunta Peracchini - di un raggio temporale definito: tre anni, con possibile rinnovo per altrettanti.

Scritti nero su bianco i risultati da traguardare. Primo: "Potenziare l’offerta culturale del Museo con mostre di livello nazionale e internazionale, con relativi allestimenti e apparati inerenti e conseguenti senza costi aggiuntivi per il Comune della Spezia". Secondo: "Ideare e realizzare un progetto di ricollocazione globale degli spazi del CAMeC al fine di offrire la maggior valorizzazione possibile delle sue collezioni permanenti". Terzo: "Individuare professionisti e curatori di livello internazionale che prestino la loro opera per il perseguimento degli obiettivi e progettino la ricollocazione del CAMeC". Quarto: "Valutare di anno in anno possibili erogazioni liberali per il progetto".

Cosa chiede il Comune ai soggetti che vogliono lanciarsi nell’impresa? Presentare, entro il 15 settembre, un piano economico e finanziario, con questi elementi base: standing della proposta di allestimenti di carattere nazionale; proposte di miglioramento dello sfruttamento dello spazio del museo e delle collezioni; allestimenti e manifestazioni di valorizzazione anche delle espressioni artistiche locali". Quanto al primo anno di partenariato dovrà essere redatto e presentato un "progetto artistico dettagliato (con piano economico finanziario) che possa essere prontamente realizzato nell’arco dei primi dodici mesi, previa approvazione da parte della Giunta Comunale".

Intanto il Comune sta cercando di chiudere il cerchio dell’opportunità del Pnrr (in gioco 360mila euro) per favorire l’accessibilità del Camec sul piano strutturale. Intanto Aidea resta alla finestra tenendo accesa la fiammella del suo impegno fruibile mentre Fondazione Carispezia studia le prospettazioni del Comune per traguardare l’orizzonte della collaborazione forte di risorse spendibili (in coerenza con la missione sociale) e delle esperienze maturate. Si fanno modelli, Festival della mente, i concerti a teatro di musica classica, l’operazione Integrazioni: iniziative che hanno avuto partenze soft da vision interna e poi cresciute nella condivisione degli intenti con istituzioni e associazioni. Semi lanciati, germogliati e portatori di grandi frutti.

