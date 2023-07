Cambio della guardia al Rotary Club La Spezia, Andrea Toscano passa le consegne a Paolo Caruana

Cambio della guardia alla presidenza del Rotary Club La Spezia al termine dell’anno rotariano 2022-2023. Il presidente uscente Andrea Toscano, alla presenza dei soci del club, ha passato le consegne al nuovo presidente Paolo Caruana. La cerimonia si è svolta nell’ambito della tradizionale cena conviviale “della campana” tenutasi presso il ristorante Luna Blu in via Fontevivo. Il nuovo presidente, nel ringraziare il suo predecessore, ha sottolineato il significato della scelta della location per la cerimonia, finalizzata a valorizzare l’impegno del Rotary nel supportare le attività, come quella di Luna Blu, che promuovono la crescita professionale e l’autonomia dei giovani e di chi li sostiene, in questo caso nella convivenza con l’autismo.