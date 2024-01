Cambiamenti climatici. Un piano per il Parco

Vita nel parco, agricoltura e biodiversità, turismo: questi i temi che hanno animato la discussione in occasione del workshop che si è svolto nei giorni scorsi nella sede del Parco a Manarola, per definire e integrare gli obiettivi e le strategie del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici. L’appuntamento si è svolto nell’ambito del progetto europeo Stonewallsforlife e ha coinvolto oltre cinquanta persone tra amministratori, associazioni locali e cittadini. Tanti gli spunti emersi dall’iniziativa. "Le evidenze scientifiche delineano scenari futuri sempre più segnati dall’impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite e sulla conservazione della biodiversità che non possiamo più trascurare. Farlo in maniera compiuta significa parlare in termini di resilienza, pianificazione, mitigazione e adattamento – ha detto la presidente Donatella Bianchi –. Grazie al progetto Stonewallsforlife la conservazione e la trasmissione di un sapere secolare come quello legato alla tecnica costruttiva del muro a secco trova una rinnovata centralità". Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente ha sottolineato l’importanza del ruolo dei muri a secco: "Il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici sarà il primo realizzato per un’area protetta italiana e avrà l’obiettivo di indicare le linee guida su come agire in questi contesti. Dobbiamo utilizzare soluzioni basate sulla natura per realizzare infrastrutture capaci di ridurre i rischi per il territorio, e rendere più resilienti ai cambiamenti climatici i muri a secco da cui parte la strategia di adattamento, e non solo, per le Cinque Terre".