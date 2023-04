’Cambiamenti climatici e politica’ Il libro di Conversi da Liberi Tutti

Verrà presentato domani alle 18, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, il libro ‘Cambiamenti climatici, antropocene e politica’ di Daniele Conversi. Discutono con l’autore, Giorgio Pagano, presidente dell’associazione culturale Mediterraneo, Fabio Giacomazzi, Teachers for Future, Ludovica Marinaro, architetto, esperta in Transizione ecologica, e Alessandra Conversi, primo ricercatore Cnr-Ismar, oceanografa. Il libro esplora la relazione conflittuale tra l’emergenza climatica e la realtà geopolitica degli Stati-nazione, sviluppandosi lungo due linee parallele. La prima parte illustra alcune delle conseguenze epistemologiche e metodologiche, sorte dal convergere di varie discipline intorno a recenti sviluppi scientifici. La seconda parte affronta il problema della divisione geopolitica in Stati-nazione e dei loro nazionalismi incrociati. Info e prenotazioni (gradite) allo 0187 020576.