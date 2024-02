Cambiamenti climatici e montagna

Ottocento soci, quasi 100 anni di vita: la sezione spezzina del Cai, affiancata dalla sottosezione della Val di Vara e Riviera attiva dal 2008, è in piena salute. "Le nostre attività sono aperte a tutti – spiega il presidente della prima, Alessandro Bacchioni – e a tutte le fasce di età: partiamo dall’alpinismo giovanile dai sei ai 18 anni e andiamo avanti con il nuovo gruppo giovani dai 18 ai 40, in cui crediamo molto. E stiamo potenziando anche la categoria seniores, con proposte meno impegnative dal punto di vista fisico, ma sempre interessanti dedicate agli over 70 e aperte anche a chi vuole avvicinarsi a questo mondo e ha meno preparazione. Escursionismo, alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera: tutti possono fare qualsiasi cosa". Le attività fervono, anche nel segno della destagionalizzazione, per dar modo alle persone di godere del mare delle Cinque Terre e dei luoghi solitamente presi d’assalto dai turisti, ma un’altra grande protagonista è la Val di Vara, "bellissimo territorio poco conosciuto, che sarà ulteriormente valorizzata con la Via dei Monti", sottolinea Bacchioni, che apre anche a progetti extra territorio, come un’escursione sui 4mila. "Il rispetto dell’ambiente è sempre in primo piano per noi – continua – e non a caso a novembre si terrà il convegno ’La montagna nell’epoca del cambiamento climatico’, con le linee guida per i prossimi anni, in modo da accentuare la protezione dell’ambiente stesso: c’è da parte nostra un’attenzione grandissima in questo e su quanto sta accadendo, come dimostrato anche dalle giornate dell’acqua". Resta l’eredità dell’epoca pandemica, con un lato positivo. "Per noi è stata occasione di creare i percorsi ad anello, portare persone verso sentieri poco conosciuti e molto altro. Mi piace pensare che le persone abbiano capito quanto sia importante stare all’aria aperta". E fervono i preparativi per il centenario, che scatterà nel 2026, con un lungo programma di eventi che inizierà a mesi.

C.T.