Calice, un passo avanti nella riapertura del ponte

Ricostruito dopo la terribile alluvione del 2011, aperto a intermittenza fino alla definitiva chiusura del giugno 2020, il ponte sulla provinciale 8 tra Borseda e Villagrossa, nel Comune di Calice al Cornoviglio, sarà nuovamente percorribile entro la fine del 2024. La svolta è arrivata con la decisione della Regione Liguria di stanziare 950mila del Fondo strategico regionale per la realizzazione dei lavori in grado di ripristinare la viabilità. Il ponte sul Canal Grosso, inaugurato nel 2013, era stato chiuso a causa della presenza di un movimento franoso che interessa la spalla sinistra dell’infrastruttura: lo stop da tempo sta creando moltissimi disagi. "Rispondiamo a un impegno concreto con il territorio – spiega l’assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone – La messa in sicurezza della rete stradale è una priorità che Regione Liguria in questi anni si è data per sanare una situazione resa difficile a causa interventi post emergenza sbagliati e progettati male a cui oggi poniamo rimedio. Si tratta di un’opera fondamentale per la viabilità: parliamo di un ponte inaugurato nel 2013 ma chiuso solo 2 due anni dopo, poi riaperto e chiuso a intermittenza fino allo stop definitivo. Ora superiamo una criticità causata da una costruzione errata del ponte stesso".

"La Provincia della Spezia sta sviluppando un programma senza precedenti per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli oltre 550 chilometri della rete stradale spezzina – aggiunge il presidente provinciale, Pierluigi Peracchini – La sinergia con la Regione ci ha consentito di sviluppare importanti interventi: nel 2023 saremo impegnati in almeno altri cinque grandi interventi su altrettanti ponti in Val di Vara e nelle Cinque Terre", in particolare il viadotto Campertone a Riomaggiore, i ponti di Piana Battolla e Brugnato "oltre ai programmi già attivati in altre infrastrutture". Sarà la Provincia ad aggiudicare i lavori: il bando sarà lanciato nei prossimi mesi con l’obiettivo di dare inizio alle opere entro il prossimo autunno ed avere la riapertura del tratto viario nel 2024. Il progetto prevede circa un anno di lavoro (358 giorni), e si pone l’obiettivo di isolare e mettere in sicurezza la spalla del ponte dal movimento franoso, attraverso la realizzazione di una paratia di pali e tiranti attivi a valle della strada per un tratto di circa 26 metri dalla spalla del ponte, in modo da bloccare il movimento franoso verso valle e stabilizzare la strada. Prevista anche la realizzazione di un bypass delle tubazioni dell’acquedotto che intersecano il ponte.