Calice, progetto per ridare linfa al Museo delle risorse faunistiche

Fu inaugurato nel 2014, ma la crisi della Provincia ne ridusse ben presto l’attività a lumicino, tanto da risultare visitabile solo su prenotazione. A distanza di nove anni, per il Museo delle risorse faunistiche di Calice al Cornoviglio si prepara il rilancio. Da un anno sotto la cura della cooperativa Zoe (il cui impegno ha già permesso una riapertura secondo giorni e calendari prestabiliti) il museo situato all’interno del castello Doria Malaspina e realizzato con l’obiettivo di promuovere le risorse naturali e faunistiche del territorio, sarà oggetto di convenzione tra il Comune e il Parco di Montermarcello Magra-Vara, con l’obiettivo di valorizzarlo. Il protocollo di intesa porterà l’ente di via Paci a impegnare 5mila euro a favore del Comune per la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione alla struttura, in grado di renderla maggiormente fruibile dai visitatori, con il museo che al contempo sarà inserito nell’offerta educativa annuale del Parco. Contestualmente, il Comune si impegna a far visitare gratuitamente il museo a un numero massimo di quattro classi all’anno, nell’ambito dell’attività di educazione ambientale del Parco di Montemarcello-Magra-Vara, e a un gruppo di visitatori all’anno nell’ambito di una escursione progettata dal Centro di educazione ambientale del Parco. "Per tornare pienamente funzionale – si legge nella convenzione che sarà stipulata tra i due enti – l’allestimento museale dovrà essere interessato da interventi che interesseranno anche arredi e materiali. Il museo rappresenta per il Parco un’occasione per la divulgazione delle conoscenze relative alle risorse faunistiche del territorio di competenza".

Nella foto: il sindaco di Calice Mario Scampelli