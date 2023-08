Calice, la Croce Rossa insegna le tecniche di soccorso

Una serata all’insegna della prevenzione e del divertimento per i più piccoli. La organizza per sabato 26 agosto, dalle 21 nella piazza di Valdonica, la sede della Croce Rossa di Calice al Cornoviglio, con il patrocinio del Comune. Gli istruttori della Croce Rossa spezzina dimostreranno alla popolazione le manovre di soccorso da effettuare in caso di arresto cardiaco e quelle di disostruzione delle vie aeree, da effettuare in caso di soffocamento. Troppo spesso, infatti, di fronte a un episodio di arresto cardiaco o di soffocamento, le persone non sanno comportarsi, quando sarebbe sufficiente seguire con tempestività un semplice protocollo per riuscire a salvare una vita. Durante la serata, per la gioia dei più piccoli ci sarà anche l’ambulanza dei pupazzi, un mezzo utilizzato ogni giorno dai volontari per i soccorsi in emergenza, dedicato in questo caso al “soccorso” dei propri compagni di gioco, per fare in modo che i bambini superino il timore verso l’ambulanza attraverso il divertimento. L’iniziativa rientra in una più ampia serie di eventi organizzati dalla Croce Rossa di Calice per coinvolgere gli abitanti del territorio, reclutare nuovi volontari e diffondere le principali nozioni del primo soccorso tra la popolazione.