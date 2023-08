Calice, diktat respinto dalla Regione L’sos attrezzi diventa caso politico

L’appello del sindaco di Calice al Cornoviglio Mario Scampelli alla Regione Liguria perchè si faccia carico di rimpiazzare gli attrezzi da lavoro rubati dal magazzino comunale, pena non dare corso agli interventi stagionali di cui ha bisogno il territorio, non ha sortito gli effetti desiderati dal primo cittadino. Anzi, l’sos è rispedito al mittente: "Ognuno faccia il suo mestiere. La Regione non è un distributore di decespugliatori e motoseghe... ’anno scorso il Comune di Calice, insieme ai Comuno di Follo e Zignago, ebbe la possibilità di acquistare uno stock di mezzi e attrezzi nella misura in cui avesse concorso alla propria quota parte minima dei pagamenti delle forniture, finanziate con 250 mila euro dalla Regione (che investì 3 milioni di euro in tutta la Liguria). Calice decise di sfilarsi, a fronte del predissesto, non cogliendo quell’opportunità" dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, che rilancia: "Al di là delle ragioni da cui sono maturate le condizioni finanziarie del Comune, da approfondire nelle sedi appropriate, c’è modo e modo di fare gli appelli: quello del diktat non è una modalità responsabile. Se il problema è quello del predissesto, che ha già portato alla perdita dell’assessore al bilancio, il caso va attenzionato dalla Prefettura senza cercare scorciatoie, proceduralmente insostenibili, per fronteggiare le necessità. In Liguria ci sono Comuni anche più piccoli di Calice che riescono onorevolmente a corrispondere ai bisogni del proprio territorio".

Il problema innescato dal furto resta: necessità di cura del territorio non fronteggiabili in assenza di attrezzi.

Che fare?

"Non certo diktat".

Idee?

"Gli attrezzi potrebbero essere chiesti a prestito a qualche altro comune, con uso mirato nel tempo. Potrebbe anche essere promossa una raccolta fondi da destinare ad un conto corrente, con appelli ai versamenti, nel caso degli enti, a tutti i Comuni per il tramite dell’Anci. Mi stupisce poi una cosa....".

Cosa?

"Che mentre il Comune si sia sfilato lo scorso anno nel concorrere con quota minima all’acquisto di mezzi e attrezzi per la manutenzione stradale, recentemente abbia ripresentato domanda per concorrere all’acquisizione di nuovi attrezzi, con la Provincia e i comuni di Varese Ligure e Maissana, a fronte di un finanziamento regionale di 350mila euro: il Comune dovrebbe sostenere un esborso superiore a quello già rivelatosi non sostenibile...".

Corrado Ricci