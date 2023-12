Calendario in regalo con La Nazione. Focus sul mondo del volontariato

Il conto alla rovescia è iniziato e anche quest’anno arriverà in regalo ai nostri lettori il calendario pensato da Qn La Nazione (in collaborazione con la concessionaria per la raccolta pubblicitaria Speed) per accompagnare i 12 mesi del 2024 che avrà come protagoniste le associazioni di volontariato, terzo settore e Protezione Civile che operano ala Spezia e su tutta la Val di Magra. Il calendario sarà dato in omaggio con il nostro giornale sabato 30 dicembre. Ogni mese sarà dedicato a un gruppo grazie alle immagini realizzate dai nostri colleghi fotoreporter Alexia Frascatore e Massimo Pasquali. Nelle scorse settimane abbiamo anticipato l’iniziativa realizzando singoli servizi sulle varie associazioni Anticendio boschivo Protezione Civile di Santo Stefano Magra, Fondazione Aut Aut, Associazione San Francesco, Lipu, Auser, Pubblica assistenza della Spezia, Croce Rossa di Santo Stefano Magra, il Cai della Spezia, L’impronta volontari indipendenti canile, l’Associazione volontari ospedalieri, Su la Testa di Bolano, e l’Avis della Spezia. Sabato si potrà trovare in edicola in abbinamento al nostro quotidiano il calendario realizzato grazie al contributo di Fondazione Carispezia, Comune della Spezia, Confartigianato e Gesticond. "Già l’anno scorso – spiega Agnese Pini la direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – avevamo deciso di dedicare i nostri calendari al mondo delle associazioni e dei gruppi che, con il loro lavoro quotidiano, rendono più bella e anche un po’ più semplice la vita di ciascuno di noi. Sapevamo che il volontariato è molto importante in tutti i nostri territori. Non ci aspettavamo, invece, di essere travolti da un’ondata di affetto e da centinaia di fotografie di gruppi e di persone che si danno da fare. Per questo abbiamo rimediato e abbiamo voluto accendere i riflettori sulle associazioni sempre in prima fila per aiutare gli altri. A tutte le persone che hanno contribuito ad animare queste immagini va il nostro più profondo e sincero ringraziamento".