Calcio Uisp a 7: Avosa in crisi nera, vola La Gira/Chelli

La Spezia, 18 gennaio 2024 – Serve più che altro a cristallizzare le posizioni il recupero della quinta giornata di andata del campionato calcistico a 7, curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Gli ultimi in classifica della Tappezzeria Baldassini non si presentano e così la Locanda Alinò, capolista, ottiene la sua decima vittoria di fila senza giocare.

Periodo nero, invece, per l'Avosa, a lungo in testa al Girone 1, piegata dalla Gira O.F. Chelli e scavalcata in graduatoria proprio dall'avversario di turno, ora secondo.

Nel Girone 2, stesso destino perché la sfida tra (attuale) prima, Real Chiappa Progetto Appalti, e ultima, La Foce Fuoricampo, viene risolta a tavolino. Il Levanto, battuto in casa dal Rebocco/Vf Alinò, cede infatti lo scettro di leader. Nel Girone 3, nuovo cambio al vertice, con il Sarzanello che supera l'Anglotech e scavalca il Ccr Muggiano/O.F. Chelli (battuto dal Monti).

Infine, il Girone 4, la capolista Bar Picchi battuta dall'Atletico Tresana, ora ha solo un punto di vantaggio sul Deportivo La Bottiglia, che ha strapazzato il Ristorante Albergo Nettuno.

GIRONE 1

La Gira O.F. Chelli-Avosa 5-4 Mitta L. (4), Llozhi E.; Di Nicola A., Patricelli D., Perndrecaj A., Morinaj B. Pellegrini Gomme-Tabaccheria Briselli 5-9 Gambino D. (3), Cerchi M., Angella A.; Ibba A. (4), Centi S. (2), Stefanelli L. (2), Raggi F. Leta1990-Sesta Godano 2-3 Corvi N. (2); Sarr M. (2), Visigalli E., Pouye M. Sporting Bacco-Saja Srl 6-7 Rimondi D. (2), Corsi A. (2), Daffeh M., Cioni G.; Vene' L. (2), Sula S. (2), Uka F., Gjuzi S., Paloka E. Tappezzeria Baldassini-Locanda Alinò 0-4 per rinuncia

Classifica: Locanda Alinò punti 20; La Gira 17; Avosa 16; Saja12; Pin Bon 11; Briselli 9; Sesta Godano 8; Pellegrini 7; Leta1990 4; Sporting Bacco 3; Baldassini -1.

GIRONE 2

Levanto-Ac Rebocco/Vf Alinò 3-5 Bussani C. (2), Desimoni R.; Coppola M. (3), Grillo M., Bruccini B. Moto Masini-Pizzeria Fuoricampo 6-6 Masini M. (2), Cavana M. (2), Vene D., Di Grazia E.; Palamara A. (3), Siciliani S. (2), Dell'agnello G. Bar Cavour-Asc Bagnone 2-4 Lombardi D., La Monica D.; Fabiani S. (2), Ribolla M., Giromini M. Asd Veppo-Bar Ravenna 8-2 Rebecchi G. (4), Fontanabona I. (2), Fontanabona M., Varsi F.; Stretti F., Rammacca M.

Asd La Foce Fuoricampo-Realchiappa Progetto Appalti 0-4 per rinuncia

Classifica: Realchiappa punti 15; Real Dlf e Levanto 14; Bagnone e Moto Masini 12; Cavour e Veppo 10; Fuoricampo e Rebocco/Alinò 8; Ravenna 3; Foce Fuoricampo 1.

GIRONE 3

Delta Del Caprio-Autoservice Cassana 3-3 Lusuardi M. (2), Scarpa A.; Piva D. (2), Licari A. Amatori Per Lucio-Dlf/Gmn 4-1 Vatteroni L., Foce N., Menconi F., Corsini M.; Bonamino A. Good Boys-Marola 4-2 Fabrello P., Gobbetti N., Scatena D., Rossi G.; Carrara G., Moscon A. Sarzanello-Anglotech 4-2 Conti A. (2), Gazzotti F.; Femiano A., Iaione M. Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Monti 3-5 Venturi A., Cerretti R., Cantoni S.; Gabrielli L., Scozzari D.

Classifica: Sarzanello punti 16; Muggiano/Chelli 15; Monti 14; Amatori Per Lucio 12; Good Boys 11; Arci Canaletto 10; Delta del Caprio 8; Marola 7; Anglotech e Dlf/Gmn 6; Cassana 5.

GIRONE 4

Deportivo La Bottiglia-Ristorante Albergo Nettuno 4-1 Uberti J. (3), Bongi M.; Paita M. Asd Atletico Tresana 2010-Bar Picchi 3-2 Ture L., Diouf S., Chiocca R.; Gjonaj K. (2) Asd Comano 2016-Sesta Godano 2 4-1 Servi N. (2), Marani S., Neri A.; Careddu S. Locanda De' Nobili-Dl Stella Rossa Canaletto 4-12 Orlandazzi M. (2), Viviani L., Oronzo V.; Camara I. (7), Galeazzi A. (3), Diamanti T., Torrini D. Veppo 2-Atletico Gragnola 0-8 Spadoni N. (3), Costa A. (3), Argenti M., Francini S.

Classifica: Bar Picchi punti 14; Bottiglia 13; Gragnola 12; Nettuno 11; Tresana e Comano 10; Locanda De' Nobili 8; Sesta Godano 2 6; Dl Stella Rossa Canaletto 4; Veppo2 2.

Marco Magi