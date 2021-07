La Spezia, 17 luglio 2021 - Altri giocatori positivi nello Spezia. La società comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, in ritiro a Prato dello Stelvio (Bolzano) ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Salgono pertanto a sette i giocatori positivi al Covid. Il club spezzino già due giorni fa aveva comunicato la positività di un calciatore, col tesserato e tutto il gruppo squadra che sono stati posti in isolamento, come previsto dalle procedure del protocollo sanitario. Il Club, in contatto costante con l'Asl di Bolzano, informa che in via precauzionale l'attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario.

55 nuovi casi in Liguria

Intanto in Liguri i nuovi casi di positività al Covid rilevati oggi, 17 luglio, sono 55 nuovi casi. Aumentano le ospedalizzazioni: sono 16, tre in più rispetto a ieri. Cinque sono in terapia intensiva. Nei dai riportati da Regione Liguria, riferiti ai dati flusso Alisa-MInistero, è riportato un decesso avvenuto il 15 luglio, una donna di 72 anni morta alla Spezia. Per quanto rigiarda le vaccinazionmi nelle ultime 24 ore sono state somministrate 8.348 dosi: 5.433 Pfizer-Moderna e 2.915 AstraZeneca-Johnson. In 583.376 hanno già ricevuto la seconda dose. Sul 1.725.593 di dosi consegnate ne sono state somministrate 1.519.004, pari all' 88% del totale.