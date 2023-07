Calata Paita, giochi riaperti Una nuova gara lampo dopo il secondo flop "Istanza inammissibile"

"Non ricevibile, né procedibile in quanto mancante degli elementi essenziali per consentirne l’apprezzamento". Queste le ragioni sintetiche - scritte nero su bianco - per le quali l’unica istanza per la concessione demaniale di Porta Paita (presentata il 18 luglio scorso) non ha superato il vaglio dell’apposita commissione interna all’Autorità di sistema portuale. Questione di carenze documentali da parte della società proponente che, viste le eccezioni in cui è incorsa, ha la possibilità di riprovare. Chiuso uno, è stato infatti aperto un altro procedimento di evidenza pubblica, aperto a tutti. La posta in gioco è sempre la stessa: la concessione dell’area per 8 anni (ad uso commerciale, pubblico, ricreativo e sociale) con un canone base di 44mila euro all’anno. Le offerte potranno essere presentate entro l’11 agosto. Impensabile - visti i tempi delle verifiche, l’ingresso di un gestore per Ferragosto. Se tutta andrà bene sarà settembre il mese in cui potrà prendere corpo l’attività d’impresa.

Intanto l’area, aperta al pubblico da sabato, è fruibile in maniera fai da te. C’è l’ oasi verde – costituita da aiuole-prato, cespugli di erbe aromatiche, ulivi e alberi adulti di fresca piantumazione – che fa da battistrada verso il mare, per 180 metri lineari e 550 di superficie, nella continuità dell’irrigazione programmata. Sul limitare della banchina, per tutta la sua estensione di 58 metri, si sviluppa il solarium; al centro una fontana calpestabile, a zampilli dal basso. Davanti - sopra la soletta al cui interno si dipana la rete impiantistica - si inanellano 14 box colorati (misura standard 3,60 per 9 metri, nel caso del ristorante dimensioni doppie); al posto delle tegole, gli impianti fotovoltaici; sulle pareti è impressa la sintesi delle parole chiave che indicano la destinazione d’uso delle strutture.

Un’insieme d’opere e lavori (eseguite dalle imprese Agnese e Cmc 2.0) costate all’Authority 4,4 milioni di euro. E’ accaduto all’insegna dello slogan "Aspettando il waterfront". Intanto, l’allungamento della concessione di Porta Paita a 8 anni sconta già l’effetto-rimodulazione delle aspettative più rosee per il recupero urbano degli altri 44mila metri quadrati di Calata Paita, sulla via della dismissione in parallelo all’espansione a levante di Lsct.

Corrado Ricci