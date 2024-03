Caio Duilio. Un esempio di eccellenza

abbattimento del drone lanciato dai ribelli Houthi è stata una brillante operazione di difesa da parte del nostro cacciatorpediniere Caio Duilio, impegnato nell’operazione di difesa dei naviglio nel Mar Rosso. Dall’inizio dell’operazione la nave della nostra Marina ha protetto decine di mercantili difendendo il diritto internazionale e la libertà dei traffici marittimi dagli attacchi terroristici, confermando la capacità dei nostri militari, l’eccellenza dei mezzi e l’importanza del servizio svolto. Il Governo è impegnato nella missione europea Aspides, che domani (oggi per chi legge, ndr.) arriverà nelle aule di Camera e Senato per il via libera del Parlamento.

* Deputata di FdI