Cai, raccolta fondi e nuove sfide Nel parco parete per arrampicata

Il Cai di Spezia ha aderito all’iniziativa di raccolta fondi che l’associazione Tandem A.P.S. organizza a favore di numerose attività benefiche. In questo caso per il reparto di Oncologia day hospital del Sant’Andrea. Tutto ciò grazie a eventi pubblici e campus estivi testi a promuovere i valori umani, l’educazione civica, culturale, ambientale attraverso l’apporto di volontari in grado di gestire le attività descritte. Il Campus estivo che Tandem allestisce presso il Parco dell’ex elementare del Favaro ieri si è arricchito di un nuova esperienza : la parete artificiale trasportabile per l’arrampicata sportiva che il Cai Regione Liguria ha acquistato mettendola a disposizione delle varie Sezioni regionali , è stata collocata nel Parco della scuola I ragazzi grazie alla presenza di tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas) e Istruttori della Scuola di arrampicata sportiva del Cai hanno potuto conoscere i primi concetti del climbing in massima sicurezza.