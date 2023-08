Cadimare, scatta il ricorso al Tar Cittadini impugnano la delibera per le opere con i fondi del Pnrr

Lavori a Cadimare via Pnrr: tanto tuonò che piovve. La precipitazione ha le forme del ricorso al Tar e la ’nuvola’ da cui discende è quella dell’insofferenza che serpeggia nella popolazione. Tre i cittadini che hanno deciso di passare dalle parole ai fatti per traguardare un proposito condiviso con una buona parte della comunità cadamota. Obiettivo: impedire l’esecuzione delle opere proposte dal Comune come elementi di qualificazione del borgo ma che sono valutate come una ferita alla visuale e alla fruibilità del parco giochi connesso. La battaglia, in questo caso, è in punto di diritto. E ha come obiettivo l’annullamento della delibera dirigenziale con la quale, il 31 maggio scorso, il Comune della Spezia ha dato il la all’esecuzione del progetto poi posto a gara per l’appalto dei lavori per agguantare i finanziamenti del Pnrr per oltre 2 milioni di euro. L’assegnazione è dei giorni scorsi. In parallelo, con la notifica del ricorso al Comune, si è aperta la partita giudiziaria. Accade per effetto dell’affondo elaborato dall’avvocato Francesco Stretti, su mandato di tre cittadini-pilota, con occhio ai paletti delle procedure istruttorie e ai prinpici guida del buon andamento della pubblica amministrazione. "Ciò - spiega - ancor prima di conoscere i dettagli dei provvedimenti presupposti alla delibera dirigenziale che, richiesti attraverso l’istanza di accesso agli atti, alla scadenza dei termini, non sono ancora pervenuti" puntualizza il legale sospettoso.

Quali le lacune colte?

"Non abbiamo prova dell’avvenuto formalizzarsi degli atti prodromici alla delibera impugnata: in mancanza di elementi ne supponiamo l’inesistenza".

Magari c’è solo un difetto di comunicazione...

"I difetti sollevati sono diversi e articolati. C’è anche quello della comunicazioneinterazione preventiva. E’ soprattutto il mancato vaglio del progetto da parte della popolazione che pesa nell’azione legale intrapresa".

Si corre il rischio di perdere l’opportunità del Pnrr?

"Premesso che si tratta di denari imprestati e non regalati a fondo perduto, il nodo da sciogliere è quello dei bisogni più urgenti del borgo che non sono quelli delineati dal progetto ma vanno risolti, magari col Pnrr"

C’è ancora tempo per farlo?

"Sì, se c’è disponibilità al confronto da parte del Comune".

Corrado Ricci