Cadimare non è Portofino o Capri "Smettiamola coi modelli elitari"

"Basta con la demagogia dei modelli Portofino o Capri del centro destra, elitari e non sostenibili, il borgo di Cadimare ha bisogno di essere riqualificato sulla base dei bisogni dei cittadini". Lo sostengono i consiglieri comunali di ’Leali a Spezia’ Roberto Centi e Patrizia Flandoli con Giorgia Lombardi di ’Orizzonte Spezia’: "I cittadini chiedono, tra le altre cose, nuove fognature, manutenzione del verde e dei canali, nuova pavimentazione dei giardini, più parcheggi, più sicurezza nella Napoleonica, rifacimento degli edifici adiacenti ai giardini; ma, soprattutto, chiedono di essere coinvolti nei progetti futuri con una discussione pubblica e non di essere messi di fronte a decisioni già prese ed a fatti compiuti. Anche il nuovo edificio polifunzionale previsto non convince, sia per i volumi, che impedirebbero la vista mare, sia per la fumosità delle funzioni a cui sarebbe destinato. E che dire di utilizzare fondi Pnrr per realizzare una cucina fissa per le sagre? Per lo scopo si possono utilizzare strutture mobili e non impattanti. E’ invece importante dare vita ad un percorso partecipato e di condivisione sul progetto complessivo con gli abitanti di Cadimare. Da parte nostra porteremo queste istanze in commissione ed in consiglio comunale e dichiariamo la nostra massima disponibilità ad organizzare in loco momenti di confronto pubblici con i cittadini".

Il progetto prevede la riqualificazione della piazza all’ingresso del paese con la realizzazione di ampie aiuole calpestabili per fronteggiare il problema delle radici dei pini, l’abbattimento dell’ex lavanderia e delle baracche impiegate per le cucine a servizio delle sagre e per il deposito delle barche da Palio della borgata, il riuso dei volumi assemblati per dare forma ad un edificio multifunzione.