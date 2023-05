"A Cadimare il modello Portofino". Il Comune studia la riqualificazione. Intanto la nuova piazza attrezzata

La Spezia, 30 maggio 2023 - Solo ieri il Comune della Spezia è diventato proprietario dell’edificio dell’ex lavanderia dell’Istituto Maddalena dell’Aeronautica militare ceduto dal Demanio a complimento del protocollo d’intesa firmato nel 2017 (amministrazione Federici). Sei anni di burocrazia per completare il trasferimento al patrimonio civico di 2.500 metri quadrati di superficie. Ieri l’atto obbligato per attuare il progetto di riqualificazione coltivato del Comune sullo sfondo dell’occasione-Pnrr. Così è iniziata la corsa contro il tempo per l’aggiudicazione dei lavori entro la fine di luglio, pena la perdita di 2 milioni e 180mila euro dei fondi del Pnrr.

"Si tratta del primo tassello di un mosaico di interventi che hanno come obiettivo quello di dare il giusto decoro al borgo marinaro, accrescerne i valori estetici e paesaggistici per farlo diventare, come ha detto il sindaco, la Portofino del Comune della Spezia" sostiene l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino finito nell’occhio del ciclone della sollevazione popolare che si è materializzata con la petizione di 100 firme, di cui parliamo nella pagina a fianco.

Cosa prevede il progetto?

"La riqualificazione della piazza all’ingresso del paese con la realizzazione di ampie aiuole calpestabili per fronteggiare il problema delle radici dei pini (tutelati dalla Soprintendenza) che hanno sconnesso la pavimentazione rendendola pericolosa, l’abbattimento dell’ex lavanderia e delle baracche impiegate per le cucine a servizio delle sagre e per il deposito delle barche da Palio della borgata, il riuso dei volumi assemblati per dare forma ad un edificio multifunzione: cucina a norma per le sagre, sala convegni per la cittadinanza, due uffici per le associazione locali. Un insieme che, durante le elezioni, sarà utilizzato come seggio elettorale (poiché è venuto meno la scuola) e come presidio per le forze di polizia. Le barche da Palio disporranno di un locale dedicato per ricovero e logistica. Stiamo poi interagendo con l’Autorità portuale per traguardare una più ampia riqualificazione del lungomare, prevedendo dehors sulla calata al servizio dei ristoranti, nuovi parcheggi sul lato del borgo attiguo al campo in ferro, spostamento a monte con riqualificazione del campetto da calcio. Di tutto questo ci sarà tempo per parlarne...". Intanto i venti di guerra.