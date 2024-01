Cadimare contro i lavori nel borgo: "Abbiamo un progetto alternativo"

Continua la mobilitazione degli abitanti di Cadimare che non si arrendono all’avanzamento dei lavori del progetto di riqualificazione avviato dall’amministrazione comunale e finanziato con i fondi del Pnrr. Nell’area che un tempo ospitava l’edificio delle ex lavanderie della base aeronautica, sono già cominciati i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio multifunzionale, un progetto che non è piaciuto ai residenti del borgo. L’altro pomeriggio in moltissimi hanno partecipato all’assemblea pubblica nel salone parrocchiale della Chiesa di nostra Signora del Pianto. Nell’occasione è stato presentato ’Cadimare 4.0’, un progetto di riqualificazione alternativo al piano avviato dall’amministrazione spezzina. Ad ascoltare la popolazione erano presenti il consigliere comunale e presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei e l’assessore comunale Daniela Carli. Il piano alternativo, che si prevede essere più leggero nella struttura e armonico con il territorio, prevede la realizzazione di un edificio di dimensioni notevolmente ridotte, rispetto a quelle previste dal piano comunale.

L’immobile è stato pensato come una struttura con ampie vetrate con un pergolato esterno. Date le minori dimensioni, la sua realizzazione dovrebbe presentare anche un risparmio nei costi. Secondo il nuovo piano, i fondi non impiegati potrebbero così essere utilizzati per la realizzazione di una nuova pavimentazione della piazza antistante, non prevista nel progetto comunale. La cittadinanza di Cadimare presente in assemblea si è espressa in modo compatto, dando il proprio voto favorevole al nuovo progetto e nell’attesa di sottoporre il piano in via formale, all’attenzione dell’amministrazione comunale, ha ribadito la necessità urgente di fermare immediatamente i lavori della nuova struttura, "per evitare in questo mondo, l’inutile dispendio di fondi" nella speranza, che il sindaco accetti il progetto alternativo proposto.

Maria Cristina Sabatini