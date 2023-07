Cadimare, assegnato l’appalto dei lavori contrastati

Tardivo nel confronto con la popolazione che ha subito il progetto chiavi in mano ed è attraversata da lamenti, lesto nell’adempiere all’iter teso a centrare l’obiettivo dell’acquisizione dei fondi del Pnrr: la posta in gioco è sull’ordine di 2 milioni di euro. Così l’amministrazione comunale della Spezia che centra l’obiettivo, nei tempi dovuti, di assegnare l’appalto per i lavori di rigenerazione urbana di Cadimare - se li è aggiudicati l’impresa Sagi Costruzioni - conseguente all’acquisizione al patrimonio dell’ex Lavanderia dell’Onfa, edificio proiettato ad un futuro di ristorazione, con assist alle sagre d’estate, e sede multifunzione compresa quella di seggio elettorale.

Il progetto, a motivo dell’impatto indotto dalla traslazione verso mare e dell’edificio da abbattere e costruire, continua a suscitare rilievi critici nell’ambito della comunità dalla quale ha preso forma il comitato Cadimare in rete che evidenzia le necessità prioritarie per il borgo: parcheggi, decoro, messa in sicurezza degli allagamenti. Un argomentare che, risolvendosi nel contrasto progetto, rischia di mettere a rischio l’ottenimento dei fondi perseguito presentato dal’assessore ai lavori pubblici Antonio Cimino come grande occasione. I lavori, intanto, sono stati aggiudicati con un ribasso del 17,373 per cento sul prezzo base, per un totale di un milione e 447mila euro, oneri di sicurezza compresi.

Sullo sfondo delle opere aleggia lo spettro dei ricorsi. Ieri, nell’ambito di una commissione consiliare dedicata all’audizione del presidente dell’Autorità portuale Mario Sommariva con riferimento a Cadimare, è rimbalzata la voce di non meglio precisati intendimenti di "privati cittadini"