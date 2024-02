Cadimare affila le armi sui lavori: "Il progetto va fermato subito". E dalla Portofino spezzina è tutto

In una mattinata di inizio febbraio, bagnata da una pioggia fitta ma leggera, nel borgo la vita scorre apparentemente tranquilla. Le donne sono in giro per comprare il pane e la focaccia da mettere in tavola per il pranzo mentre gli uomini fanno campanello fuori dai bar. Accostando l’orecchio non si ascoltano però i soliti discorsi sul calcio o su quanto si stesse meglio quando c’era la lira. E osservando le persone che transitano sulla passeggiata lungomare si nota come, arrivati a un punto preciso, il loro sguardo si incupisca improvvisamente. "Il cantiere che sta lavorando alla rifunzionalizzazione delle aree pubbliche del paese deve fermarsi subito. Il progetto che sta prendendo forma non ci piace minimamente". Ecco cosa cova sotto la cenere, a Cadimare il malcontento per i lavori che avanzano spediti nell’area dell’ex lavanderia dell’Istituto Maddalena dell’Areonautica militare, cresce e monta ogni giorno di più. "L’aspetto più brutto – dice Stanislao Picirillo – è rappresentato dal fatto che siamo arrivati a questo punto senza un diretto coinvolgimento di noi residenti".

Il Comune della Spezia è diventato proprietario di quella porzione di area a maggio 2023, dopo i sei anni di passaggi burocratici che sono seguiti alla firma del protocollo d’intesa siglato nel 2017 dall’amministrazione Federici. Circa 2.500 metri quadrati di superficie acquisiti a patrimonio civico il 29 maggio, subito l’atto obbligato per attuare una riqualificazione sullo sfondo dell’occasione-Pnrr e poi la corsa contro il tempo per l’aggiudicazione dei lavori entro la fine di luglio, pena la perdita dei 2 milioni e 180mila euro dei fondi europei. Un progetto che fu presentato dal Comune come il primo tassello per far trasformare Cadimare la Portofino spezzina e che invece sembrerebbe essere diventato giorno dopo giorno inviso alla gran parte dei cadamoti.

"L’amministrazione dice di aver illustrato e condiviso il piano di interventi con la popolazione – spiega l’edicolante del paese, Luigi Olivari – ma ciò non corrisponde al vero. Quando noi questa estate abbiamo partecipato all’assemblea pubblica ci è stato comunicato l’inizio dei lavori. Non c’è stato alcuno spazio per esprimere un’opinione o tentare di avviare delle modifiche". Un corresponsabilità in questa mancanza di comunicazione tra Comune e cittadini secondo Olivari è da individuarsi anche nei vertici delle associazioni del paese, Proloco e Associazione di mutuo soccorso, perché non avrebbero condiviso sufficientemente le informazioni a loro disposizione. "Nel borgo a sapere della vera natura del progetto fino a poco tempo fa erano solamente una ventina di persone. Le associazioni, quando sono state interpellate dall’amministrazione hanno messo in luce le loro esigenze. L’abbattimento dell’ex lavanderia, delle baracche e del deposito barche sarebbe servito per dare forma a un edificio multifunzione: cucina a norma per le sagre, sala convegni per la cittadinanza, due uffici per le associazione locali e un locale dedicato a ricoverare le barche del Palio. Tutto giusto se non fosse per come queste esigenze sono state risolte".

Un tempo racconta un gruppetto di anziani residenti "l’area off limits della base militare era recintata da una rete metallica. Ora ci troveremo circondati da muri di cemento e inferriate. Uno scempio". In poco tempo è stata fatta una petizione contro il progetto, affiancata anche da una proposta alternativa. "L’amministrazione – dichiara Olivari – la ha però subito bollata come irrealizzabile, perché secondo loro modificare il disegno originario comporterebbe la perdita dei finanziamenti. In realtà lo spazio per apportare dei cambiamenti esiste". Lunedì sera la seduta del consiglio comunale che affronterà il tema si preannuncia movimentata. Sotto Palazzo Civico sono attesi duecento cadamoti che al grido di "Così non lo vogliamo!" ribadiranno la loro contrarietà al progetto.

Vimal Carlo Gabbiani