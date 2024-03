Cade in un crepaccio. Escursionista salvato

Non si avevano più notizie di lui dal tardo pomeriggio di venerdì. E man mano che il tempo passava cresceva la preoccupazione dei familiari del 70enne escursionista che si era addentrato nel sentiero che collega Bonassola e Framura. Il lieto fine è arrivato nel corso della notte, con il salvataggio da parte della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato e del personale del Soccorso alpino di Spezia. L’anziano (residente a Lavagna) è stato ritrovato ferito in un crepaccio nei pressi dell’abitato di Framura in una zona impervia: dopo la caduta lungo il sentiero, il settantenne era rimasto ferito sul fondo di un crepaccio. Da lì non riusciva più a muoversi. Il recupero, effettuato con tecniche di derivazione speleo-alpinistiche, è stato possibile grazie alla collaborazione del personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Spezia.

I carabinieri del Comando Stazione di Deiva Marina, intervenuti sul posto con una pattuglia, hanno localizzato il luogo dove si trovava l’infortunato grazie alla intercettazione della cella telefonica del telefono cellulare dell’infortunato, rendendo così possibile il ritrovamento. Vigili del fuoco e Soccorso alpino hanno raggiunto il ferito in fondo al crepaccio, dopo le prime cure del caso sul posto hanno affidato il 70enne al personale del 118, intervento con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Framura. L’anziano è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.