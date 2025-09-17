Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaCaccia, venti di crisi. Sulla stagione al via pesano le restrizioni della peste suina
17 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Caccia, venti di crisi. Sulla stagione al via pesano le restrizioni della peste suina

Caccia, venti di crisi. Sulla stagione al via pesano le restrizioni della peste suina

Il pericolo della Psa ha ridotto le zone aperte alle battute per i cinghialisti. Meno cacciatori quindi cresce il numero degli ungulati sul territorio . Alla vigilia della stagione venatoria numeri in calo rispetto al passato.

Il pericolo della Psa ha ridotto le zone aperte alle battute per i cinghialisti. Meno cacciatori quindi cresce il numero degli ungulati sul territorio . Alla vigilia della stagione venatoria numeri in calo rispetto al passato.

Il pericolo della Psa ha ridotto le zone aperte alle battute per i cinghialisti. Meno cacciatori quindi cresce il numero degli ungulati sul territorio . Alla vigilia della stagione venatoria numeri in calo rispetto al passato.

Alla vigilia dell’apertura della stagione venatoria che scatta ufficialmente domenica la peste suina africana sta diventando un ostacolo anche per il mondo della caccia. I cacciatori stanno diminuendo sensibilmente, anche per le tante prescrizioni e i vincoli, e di conseguenza aumenta pericolosamente la presenza dei cinghiali non soltanto nella campagna ma anche nei paesi e centri cittadini. Il diffondersi della Psa, una malattia virale altamente contagiosa e spesso letale che colpisce soltanto suini e cinghiali ha alzato il livello di attenzione. Rivedendo le zone libere per caccia e predisponendone altre esclusivamente dedicate al depopolamento. In un caso dunque i cacciatori possono muoversi liberamente nella classica “braccata“ nell’altro devono organizzarsi in squadre. Ma anche in questo caso il numero di elementi e relativi cani deve essere in linea con la classificazione della zona. A livello 1 i cacciatori dovranno essere 15 con 3 cani oppure 6 cacciatori e 1 cane nella zona 2. Ma non è finita. Nel rispetto delle disposizione sanitarie devono essere attrezzate delle case di caccia per procedere immediatamente al trattamento dei cinghiali, dotate di celle frigorifere e quindi sottoporre l’animale cacciato alle analisi per scongiurare la presenza della malattia. In questo caso tutto il cacciato viente inviato alla distruzione. A spese, per il momento dei cacciatori anche se Regione Liguria potrebbe ripristinare il contributo.

Presidente come sta il mondo venatorio?

"Non è assolutamente messo bene – spiega Gherardo Ambrosini presidente di Federcaccia La Spezia – e i fattori sono tanti e differenti. L’età media dei cacciatori che aumenta, i costi dei permessi ma anche le tante limitazioni. Se pensiamo che lo zoccolo duro dei cacciatori è rappresentato dai cinghialisti dover fare i conti con le varie procedure da seguire non è assolutamente semplice".

In questo momento nello spezzino l’unica area indenne dalla peste suina, quindi libera alla caccia senza prescrizioni è quella del Comune di Portovenere. Si può praticare la caccia in modalità “braccata“ secondo le date fissate dal calendario regionale ma ovviamente aperta soltanto alle squadre locali.

"Le restrizioni – continua Ambrosini – sono penalizzanti non soltanto per la caccia per una serie di ragioni, anche sociali e di sicurezza. Pensiamo al senso di aggregazione che si è sempre instaurato tra le squadre ma anche la salvaguardia del teritorio dall’invasione di un animale selvatico pericoloso".

Avete idea del numero dei cinghiali presente ?

"Impossibile averla. Ma se fino a qualche anno fa si abbattevano 3500-4000 capi all’anno adesso si arriva forse a mille in tutta la Provincia. Di conseguenza il numero di quelli in giro sarò enorme e non è così azzardato parlare di oltre 10 mila capi. Non stupiamoci quindi se poi gli ungulati arrivano ormai stabilmente anche in città. Sono ovunque e non soltanto in campagna ma anche a Rebocco, Chiappa per non parlare di Ameglia, Montemarcello e Vezzano Ligure. Per il momento si salva ancora Sarzana anche se nella piana di Marinella le presenze sono costanti".

Ma il numero dei cacciatori è il flessione?

"Mancano ancora alcuni giorni all’apertura – conclude Gherardo Ambrosini – quindi ancora non abbiamo il numero definitivo. Di certo rispetto al passato quando si raggiungevano numeri importanti di migliaia e migliaia di iscritti da qualche tempo gli iscritti sono decisamente calati".

Massimo Merluzzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata