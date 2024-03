Bypass di Madrignano aperto agli autobus

Primo giorno di ritorno alla normalitò per gli abitanti di Madrignano che con l’apertura del bypass, vedono ripristinata la viabilità. Il traffico lungo il bypass è a senso unico alternato regolato da un semaforo, con velocità massima 30 chilometri orari e transito consentito ai mezzi con massa a pieno carico uguale o inferiore alle 3,5 tonnellate, mentre sarà permesso il transito dei mezzi del trasporto pubblico, quindi autobus e scuolabus. Entro maggio sarà invece pronta la progettazione definitiva, per realizzare i due interventi di messa in sicurezza della strada provinciale SP20 di Madrignano gravata da uno smottamento e una frana ora stabilizzata. Per garantire l’avvio dell’opere definitive, la Provincia ha già avviato l’attività di progettazione dei due interventi di sua competenza, e di un terzo sulla strada comunale in località Torretta, che verrà realizzato dal Comune con fondi della Regione.

"I tecnici della Provincia hanno lavorato su tutte le situazioni emergenziali – commenta il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini – riaprendo prima la frana a Corniglia e ora chiudendo questo intervento a Calice. Il nostro personale è qui dal momento in cui si è verificata l’emergenza e ha operato con il Comune per la sicurezza dei cittadini. Questa strada di bypass è un’opera temporanea, in attesa della conclusione di un intervento molto più importante e molto più ampio che dovrà essere realizzato in due punti della strada provinciale. Le due opere sulla Sp 20 sono la ricostruzione del tratto di strada segnato dallo smottamento e la messa in sicurezza di un fronte di frana che grava sulla stessa tratta".