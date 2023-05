Butta a terra la moto del vicino per vendetta: ripreso dalle telecamere. Rischia 3 anni

La Spezia, 4 maggio 2023 - Nella notte butta a terra la moto del vicino per ripicca: immortalato dalle telecamere e denunciato dalla polizia locale

È stato tutto ripreso dall'occhio del circuito cittadino: passata da poco la mezzanotte del 6 aprile, un uomo si è avvicinato ad una motocicletta in sosta e con un energico spintone l'ha gettata a terra, provocando vistosi danni al lato sinistro del mezzo a due ruote.

Il mattino dopo il proprietario si era accorto della brutta sorpresa ma, essendo evidente che non si trattasse di un incidente stradale, si era rivolto alla polizia locale per sporgere querela nei confronti dell’autore del fatto a lui ignoto.

Gli agenti si sono messi subito all’opera, visionando le registrazioni della telecamera posta nelle immediate vicinanze del luogo dove sostava la moto e, ben presto, avvalendosi degli indizi rilevabili dalle immagini, sono arrivati all’identificazione del responsabile.

Si tratta di un 50enne spezzino, residente poco lontano dal proprietario del motociclo; l’uomo, convocato nella caserma di Viale Amendola per gli atti di rito, ha detto di aver deliberatamente agito per vendicarsi, optando per una 'giustizia fai da te', nel convincimento del tutto personale che giorni addietro, il conducente di quella moto, nel parcheggiare, aveva urtato la sua autovettura danneggiandola.

La polizia locale, quindi, al termine delle indagini, ha formalizzato a carico dell’autore del fatto la denuncia per il reato di danneggiamento volontario; ora l’uomo rischia una condanna che prevede la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.

Marco Magi