Buste paga più ’leggere’: ecco quanto ci toglierà il caro aliquota

Un aumento di almeno trenta euro per le fasce di reddito appena superiori alla soglia di esenzione. La manovra adottata dalla giunta, seppur confermando la soglia d’esenzione a 15mila euro lordi, andrà a generare ammanchi di un certo spessore in stipendi e pensioni. La conferma arriva dai dati elaborati per La Nazione dall’ufficio Caaf Cgil Liguria. Una persona con reddito lordo di 16mila euro si troverà a dover far fronte a un prelievo che passerà da 96 a 128 euro, con un aumento di 32 euro. Sarà invece di 40 euro l’aumento annuale per i redditi lordi di 20mila euro (da 120 a 160 euro), mentre per i redditi di 24mila euro il prelievo passa da 144 a 192 euro. E poi, ancora: per i redditi lordi di 30mila euro l’aumento dell’aliquota Irpef si tradurrà in 60 euro in meno in busta paga rispetto al 2022 (da 180 a 240 euro). Per redditi da 36 mila euro l’aumento sarà di 72 euro – 216 a 288 euro –, per quelli da 44mila euro da 264 a 352 euro. È di 100 euro il maggior prelievo per i redditi da 50mila euro: da 400 a 500 euro. E dire che il Comune della Spezia è il capoluogo di Provincia dove l’aliquota Irpef è complessivamente più bassa: a Genova è dell’1% (con esenzione fino a 14mila euro), mentre i Comuni di Savona e Imperia, pur prevedendo un’aliquota analoga a Spezia, non hanno fasce di esenzione. Dai dati diffusi dal Comune si evince che, tra i capoluoghi di provincia, quello spezzino abbia il minor carico fiscale: una famiglia di quattro persone con redditi per 30mila euro e casa di proprietà di 90 mq, tra Tari e Irpef pagherà 464,07 euro rispetto ai 635,82 euro di una famiglia di Savona, ai 676,39 euro di una famiglia di Imperia e ai 827,63 euro di una famiglia genovese.

mat.mar.