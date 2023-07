Bus a Portovenere, un miraggio le corse serali. “Carichiamo in auto i lavoratori. A fine serata li portiamo a casa”

La Spezia, 5 luglio 2023 – Requisito indispensabile: essere auto o moto muniti. E non importa che la vostra voglia di lavorare, magari per una sola stagione nel settore della ristorazione, sia tantissima; né che vi concediate soltanto lo spazio di una cena per visitare il borgo più piccolo e più bello della provincia spezzina. Se siete a Portovenere dovete dotarvi di un mezzo proprio. Pena, sottostare agli orari del trasporto pubblico locale che, se dal 15 del mese di giugno concedono venti minuti in più rispetto al coprifuoco della protagonista della celebre fiaba dei fratelli Grimm; durante il periodo invernale non tollerano strappi alla regola: l’ultimo bus è quello delle 23:30 e a mezzanotte già tutti a casa. Quello delle corse serali Atc, che servono il borgo marinaro, è un problema annoso e che riguarda non solo turisti vicini e lontani; ma soprattutto i tanti lavoratori del settore della ristorazione. A delineare meglio il quadro della situazione è Roberto Sturlese , storico contitolare della Locanda La Lucciola in via Olivo sul lungomare e consigliere del Consorzio Turismo Portovenere. "Storicamente – esordisce – l’ultima corsa utile era quella dell’ 1,05, ma da circa nove anni a questa parte è stata anticipata alle 24,20. E questo dal 15 giugno al 10 settembre. L’orario – precisa ancora Sturlese – cambia, in pratica, a seconda del calendario scolastico ed è un’assurdità; soprattutto per un posto turistico come il nostro. Dopo il 10 settembre l’ultima corsa anticipa ancora alle 23,20 circa, ed è la stessa che arriva a Lerici e da qui riparte alle 24,20 per concludere la tratta al deposito". Laddove non arriva il pubblico si ingegna il privato: "Per ovviare a questo disservizio io e il mio socio a turno, a fine serata, con le nostre auto dobbiamo riaccompagnare a casa i dipendenti che abitano tutti alla Spezia, ma in zone diverse". Il problema sembra non essere solo legato ai rientri ma anche alle corse di andata: "Molte volte i nostri dipendenti sono impossibilitati a rispettare gli orari delle turnazioni perché le corriere per Portovenere sono affollate a tal punto che gli autisti non caricano più nessuno da certo punto del percorso in poi. É un fenomeno che si verifica soprattutto il sabato e la domenica mattina, costringendo addirittura un dipendente che risiede all’Acquasanta a dirigersi in città e da lì, da piazza Europa, dove il bus offre posti ancora liberi, salire per raggiungere finalmente Portovenere. E’ paradossale – sospira Sturlese – ma la realtà è questa".

Questa situazione ha spinto Sturlese e altri ristoratori ad assicurarsi l’attenzione della politica, e già in fase preelettorale, a chiedere espressamente ai candidati sindaci di occuparsi del problema, ottenendone il pubblico impegno. Nodo al fazzoletto dunque e trepida attesa. Idee chiare anche per Alessandro Silvestro , titolare del ristorante-pizzeria "Al gabbiano" in via Calata Doria per il quale il sistema di trasporto pubblico locale va certo rivisto: "L’orario del servizio – spiega – va ampliato, in quanto vi è la necessità di avere la corsa delle 24,20 per otto mesi l’anno (da metà marzo a metà novembre) mentre nei mesi estivi ripristinare la corsa dell’1,15 che anni fa c’era. Adesso io e mio fratello dobbiamo organizzare complicate turnazioni per ovviare al problema. Spesso ci troviamo anche a riaccompagnare a casa i dipendenti a fine turno". Indispensabile anche per Silvestro quindi far funzionare i mezzi pubblici e riorganizzarne il sistema di pagamento.

Un’istanza da rivedere anche per Giuseppe Rescali che gestisce insieme alla moglie Rosella Corbani l’affittacamere "La Tortuga" in scalinata Arenella fronte mare: "Sarebbe opportuno – dice– rendere il pagamento più agevole e veloce sui mezzi attraverso per esempio la carta di credito come avviene all’estero. Quanto al trasporto pubblico, buona parte dei turisti che arrivano da aeroporto e dunque stazione faticano a trovare un bus di linea per raggiungere la nostra località. Sono costretti a scendere con valigie sino in viale Garibaldi. L’alternativa, quando la si trova, è il servizio taxi estremamente esoso".