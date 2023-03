Bus pieni da scoppiare Operai come sardine Una lunga traghettata da casa fino al cantiere

Diverse volte hanno visto da vicino una Bentley o una Ferrari. È il genere di auto che solitamente guida chi arriva al cantiere per discutere l’ordine di un nuovo yacht, le grandi imbarcazioni che loro, gli operai dello stabilimento Sanlorenzo di Ameglia, contribuiscono ogni giorno a costruire. Gachi, Sadiq, Bright e tanti loro colleghi, arrivati da Bangladesh, Pakistan e Africa subsahariana, però non hanno una fuoriserie. Non hanno nemmeno un’auto, e per compiere il tragitto casa-lavoro devono utilizzare i mezzi pubblici. Al mattino l’autobus che parte da piazza Chiodo alle 7.07 si riempie fino a scoppiare, con oltre 60 persone a bordo. Gli operai, tra cui anche alcune donne, si accalcano nel corridoio che separa le due file di passeggeri, si stringono come sardine fin sulle porte apribili e alcune volte arrivano a sedersi sul pavimento. Al pomeriggio la situazione migliora leggermente, perché i lavoratori italiani trovano un passaggio dai colleghi che arrivano dalle zone limitrofe. Senza i tempi stretti di inizio giornata, uno strappo lo si dà più facilmente e volentieri.

Rimangono gli stranieri, la cui stragrande maggioranza non ha la patente. Il turno di lavoro termina alle 17, ma tocca aspettare fino alle 18.06, quando finalmente passerà la corriera Seal che li porterà verso Spezia. Un’ora e sei minuti che spesso diventano un tempo maggiore, perché l’autobus arriva sempre in ritardo. Nel parcheggio del cantiere, poco dopo le 17, gli operai motorizzati – alcuni al volante di vecchie carette, altri di utilitarie comunque piuttosto vecchiotte – incominciano a prendere la via di casa. Una mezz’ora dopo è la volta di moderne Cinquecento e piccoli Suv, sono gli impiegati degli uffici. Infine un paio di berline di grossa cilindrata, guidate dai dirigenti. Sono le 18, e dopo aver aspettato un’ora all’interno dello stabilimento dove almeno fa un po’ meno freddo e non ci si bagna, Gachi e i suoi amici si dirigono di buon passo verso la fermata. Sono una quarantina, tra i 18 e i 40 anni. Il bus arriva con un quarto d’ora di ritardo, e appena si aprono le porte si è quasi sospinti in avanti, da un flusso di mani e di gambe che frullano veloci. Dura tutto un battito di ciglio. Appena l’autista riparte tutti i sedili sono occupati e cinque di loro si sono già rassegnati a fare il viaggio in piedi. In breve la stanchezza di 8 ore di lavoro ha la meglio, e molti occhi si chiudono. I più giovani ascoltano musica rap nelle cuffie, mentre tutti danno di tanto in tanto un’occhiata a Whastapp. La maggior parte scende in piazza Chiodo. Sono le 19.03. Per molti è necessario prendere un’altra corriera e finalmente sarà casa.

