’Buio padre’ di Michele Vaccari presentato alla libreria Liberi Tutti

Verrà presentato oggi, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti, il libro ‘Buio padre’ di Michele Vaccari. Crinale è un borgo sperduto tra i monti liguri e i loro boschi. Vive di attività antiche: falegnameria, agricoltura, manifattura. I ragazzi che vi abitano, condannati a un futuro privo di slanci. Non fanno eccezione quattro amici tanto diversi quanto inseparabili: Vinicio, Raul, Adamo e Dafne, morsi ognuno da sogni, frustrazioni e disagi. Quando l’ultima segheria chiude e il padre di Vinicio perde il lavoro, la sua famiglia si vede costretta a trasferirsi. Per salutarlo, gli amici del ragazzo organizzano una festa in una chiesa sconsacrata che custodisce un terribile segreto di centinaia d’anni prima. Michele Vaccari intesse una storia di formazione ricca di colpi di scena, narrando le disillusioni dei giovani d’oggi in un racconto ammantato di un’atmosfera fiabesca e soprannaturale che mette i brividi.