Bufera sui crediti inesigibili "Frascatore dica la verità"

Il consigliere del Pd Andrea Montefiori si rivolge all’assessore al bilancio Marco Frascatore, dopo le recenti affermazioni del sindaco Pierluigi Peracchini sull’esistenza di crediti inesigibili per 70 milioni di euro al momento dell’insediamento della nuova amministrazione. "Alla mia domanda sulla veridicità di quanto detto – spiega Montefiori – ho infatti ricevuto in risposta il bilancio consuntivo 2016, che è cosa ben diversa da quanto da me richiesto più volte per iscritto e verbalmente, in commissione bilancio e in Consiglio. Il bilancio consuntivo rappresenta infatti una documentazione tecnica complessa, dalla quale non è semplice desumere quanto affermato dal sindaco. Nel caso esistessero, chiedo di specificare a quali crediti si faccia riferimento". Secondo Montefiori non esistono. "Se è come credo, ritengo non si possa continuare ad assecondare la perpetua mistificazione di molti fatti. All’assessore Frascatore ricordo che è suo dovere fornire una risposta netta e chiara".